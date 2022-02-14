Андрей Максимов: «Минэнерго ожидает рассмотрения доработанного проекта о «зелёных» сертификатах в Госдуме в весеннюю сессию»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 14 февраля. – Минэнерго ожидает рассмотрения доработанного законопроекта о низкоуглеродных сертификатах в Государственной Думе в весеннюю сессию, рассказал директор Департамента развития электроэнергетики Андрей Максимов на очередном заседании Комиссии РСПП по электроэнергетике.

Низкоуглеродный («зелёный») сертификат – это электронный документ, выдаваемый по факту производства электроэнергии на объектах с низким углеродным следом (СЭС, ВЭС, ГЭС, АЭС). Его получение будет правом, но не обязанностью владельцев электростанций. Минэнерго разработало законопроект об обращении таких сертификатов.

В доработанной версии документа вводится понятие атрибутов генерации. Согласно законопроекту, они станут объектом гражданских прав, с помощью которого можно «монетизировать» позитивные эффекты для окружающей среды и здоровья человека, возникающие при производстве электроэнергии на низкоуглеродных источниках.

«Система сертификатов вошла в национальный федеральный проект «Чистая энергетика». … В этом году система так или иначе должна заработать, поэтому, скорее всего, законопроект будет рассматриваться в Государственной Думе уже в весеннюю сессию», – напомнил глава Департамента.

По его словам, понятие атрибутов генерации было добавлено в законопроект для обеспечения возможности работы нескольких систем «зелёных» сертификатов одновременно.

«Вводится система единого реестра прав на эффекты генерации, которые ведет уполномоченная организация – «Совет рынка». Сведения в реестр могут попадать либо в результате сделок с национальными сертификатами, либо через информационный обмен с иными сертифицирующими организациями, либо путем заявления субъектов рынка, как в случае с двусторонними договорами, например», – пояснил Андрей Максимов.

24.12.2021

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