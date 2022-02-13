XXIV Олимпийские зимние игры в Пекине: Константин Ивлиев завоевал «серебро» в шорт-треке на дистанции 500 м

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 13 февраля, на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине (КНР) Константин Ивлиев выиграл серебряную медаль в шорт-треке на дистанции 500 м. Чемпионом стал венгр Лю Шаоань, «бронзу» взял канадец Стивен Дюбуа.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Константина с серебряной наградой.

«Поздравляю Константина Ивлиева с «серебром» Игр в Пекине! Он показал сегодня блестящее выступление, стремительно прошёл четвертьфинальный и полуфинальный раунды соревнований, выбил из борьбы за медали сильнейших спринтеров в мире. В финале наш 21-летний спортсмен, дебютант Олимпийских игр и действующий чемпион Европы, до последнего метра дистанции боролся за победу и, без сомнения, её заслуживал. Олимпийское «серебро» – прекрасный результат! Поздравляю с успехом Константина его родителей и личных тренеров Алексея и Елизавету Ивлиевых, Союз конькобежцев России и его президента Алексея Кравцова, а также тренеров сборной России! Желаю российским спортсменам удачи в двух заключительных видах олимпийской программы по шорт-треку. Россия болеет за вас!», – сказал Олег Матыцин.

21-летний Константин Ивлиев – мастер спорта международного класса, чемпион Европы на дистанции 500 м. Константин родился в столице в семье Алексея и Елизаветы Ивлиевых, которые также профессионально и успешно занимались шорт-треком. В составе российской сборной Константин представляет Москву и тренируется под руководством своего отца.

По данным федерального статистического наблюдения за 2020 год в России конькобежным спортом (в т.ч. шорт-треком) занимаются 49 603 человека. По программам спортивной подготовки, обеспечивающей подготовку членов спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации и спортивных сборных команд Российской Федерации, занимается 14 836 человек, по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта обучаются 1502 человека. Количество тренеров, участвующих в подготовке спортивного резерва, составляет 553 человека, тренеров-преподавателей 53 человека.

134 организации имеют материальную техническую базу для организации тренировочного процесса среди детей и юношей, в том числе 66 спортивных школ олимпийского резерва (СШОР), а также 16 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 33 спортивных школы (СШ), 13 училищ олимпийского резерва (УОР), 1 центр олимпийской подготовки (ЦОП), 5 других организаций. Данные организации осуществляют свою работу в 50 субъектах Российской Федерации.

Конькобежный спорт является базовым видом спорта в следующих субъектах Российской Федерации: Владимирская область, Ивановская область, Костромская область, Московская область, Смоленская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Москва, Республика Карелия, Архангельская область, Вологодская область, Мурманская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Кировская область, Нижегородская область, Свердловская область, Челябинская область, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Омская область, Томская область, Забайкальский край, Хабаровский край.

В России развитием конькобежного спорта совместно с Министерством спорта занимается Союз конькобежцев России. Президент Союза конькобежцев России – Алексей Кравцов.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI