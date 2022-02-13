XXIV Олимпийские зимние игры в Пекине: биатлонист Эдуард Латыпов – бронзовый призёр в гонке преследования на 12,5 км

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 13 февраля, на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине (КНР) биатлонист Эдуард Латыпов выиграл бронзовую медаль с гонке преследования на 12,5 км. Победителем стал француз Кентен Фийон-Майе (39 минут 7,5 секунды; 0 промахов). Вторым финишировал представитель Норвегии Тарьей Бё (+28,6 секунды; 1 промах). Россиянин отстал от победителя на 35,3 секунды и совершил один промах.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Эдуарда Латыпова с бронзовой наградой.

«Поздравляю биатлониста Эдуарда Латыпова с «бронзой» в гонке преследования! На протяжении всей гонки была невероятная борьба в тяжёлых погодных условиях. Наш биатлонист справился со стрельбой, допустив лишь один промах на четырёх огневых рубежах. На последнем круге Эдуард отстоял «бронзу» в борьбе с сильным соперником из Италии.

Российский биатлонист, для которого это дебютные Олимпийские игры, завоевал в Пекине уже вторую после «бронзы» медаль в смешанной эстафете. Его результат в пасьюте войдёт в историю – это первая награда, выигранная российскими биатлонистами в олимпийских гонках преследования.

Поздравляю Союз биатлонистов России во главе с Виктором Майгуровым, тренерский штаб и личных тренеров Эдуарда! Удачи всей команде в следующих гонках. Только вперёд!», – сказал Олег Матыцин.

27-летний Эдуард Латыпов – мастер спорта России международного класса, бронзовый призёр Игр-2022 в смешанной эстафете, бронзовый призёр чемпионата мира в эстафете. В составе российской сборной представляет Республику Башкортостан. Тренируется на базе ВС ЦСКА и ГБУ «СШОР по биатлону РБ» под руководством Виктора Никитина и Валерия Мишингина.

На XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине разыгрывается 109 комплектов медалей в 13 видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях по всем видам спорта. Игры завершатся 20 февраля.

По данным федерального статистического наблюдения за 2020 год в России биатлоном занимаются 46 928 человека. По программам спортивной подготовки, обеспечивающей подготовку членов спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации и спортивных сборных команд Российской Федерации, занимается 16 121 человек, по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта обучаются 1 672 человека.

Количество тренеров, участвующих в подготовке спортивного резерва, составляет 751 человек, тренеров-преподавателей 59 человек.

166 организаций имеют материальную техническую базу для организации тренировочного процесса среди детей и юношей, в том числе 67 спортивных школ олимпийского резерва (СШОР), а также 25 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 53 спортивные школы (СШ), 11 училищ олимпийского резерва (УОР), 10 других организаций. Данные организации осуществляют свою работу в 53 субъектах Российской Федерации.

Биатлон является базовым видом спорта в следующих субъектах Российской Федерации: Вологодская область, Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский край, Мурманская область, Новосибирская область, Омская область, Пермский край, Псковская область, Республика Башкортостан, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Мордовия, Рязанская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Смоленская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Чувашская Республика, Кировская область, Алтайский край.

В России развитием биатлона совместно с Министерством спорта занимается Союз биатлонистов России. Президент Союза биатлонистов России – Виктор Майгуров.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

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