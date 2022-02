13.02.2022 Postawa żołnierzy Armii Krajowej wzorem dla współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego

Source: Government of Poland in Polish

„Spotykamy się dziś w tym szczególnym miejscu, przy Grobie Nieznanego Żołnierza, żeby oddać cześć żołnierzom Armii Krajowej, żeby oddać cześć bohaterom, którzy poświęcili swoje życie dla wolnej Polski. 80 lat temu, Wódz Naczelny wydał rozkaz, na podstawie którego Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. To była armia państwa podziemnego. To była armia, która stanowiła wojskowe ramię państwa podziemnego. To była armia, której zadaniem była walka o wolną Polskę. Zadanie zostało spełnione na tyle, na ile mogło być spełnione w tamtych czasach” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podczas uroczystych obchodów 80. rocznicy powstania Armii Krajowej w Warszawie.

W niedzielę, 13 lutego, w ramach obchodów 80. rocznicy powstania Armii Krajowej, z udziałem szefa MON, kadry dowódczej Sił Zbrojnych RP oraz środowisk kombatanckich w Warszawie odbył się uroczysty Apel Pamięci przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Apel poprzedziła msza święta w intencji żołnierzy Armii Krajowej, którą w godzinach porannych odprawiono w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Podczas uroczystości na. Pl. Piłsudskiego przewodniczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Sędzia Bogusław Nizieński odczytał „Przesłanie Żołnierzy Armii Krajowej do młodego pokolenia Polaków”. Przesłanie zostało przekazane przedstawicielom młodego pokolenia, żołnierzom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom Policji i Straży Granicznej oraz harcerzom.

„Postawa żołnierzy Armii Krajowej stanowi fundament, na którym zbudowana została dzisiejsza wolna Polska. Armia Krajowa w swoim kształcie z czasów, kiedy była najbardziej rozwinięta, liczyła ponad 300 tysięcy żołnierzy, a więc była to duża siła. Była to siła zbudowana na woli walki o wolną Polskę. Na postawie ludzi, którzy zostali wychowani w umiłowaniu do Ojczyzny. To jest bardzo wielka wartość, dlatego jesteśmy wdzięczni za taką właśnie postawę. Za poświęcenie, za to wszystko, co związane jest z etosem żołnierzy Armii Krajowej”

– mówił szef MON.

Minister obrony narodowej wręczył także akty nadania symboliki wojskowej jednostkom Wojsk Obrony Terytorialnej dziedziczącym tradycje Armii Krajowej.

Szef MON przypomniał, że wiele jednostek Wojska Polskiego dziedziczy tradycje jednostek AK.

„Postawa żołnierzy Armii Krajowej stanowi wzór dla dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego. Wiele jednostek Wojska Polskiego dziedziczy tradycje jednostek AK. Żołnierze AK są patronami poszczególnych jednostek Wojska Polskiego, szczególnie w Wojskach Specjalnych i Wojskach Obrony Terytorialnej. Dlatego, że ta postawa jest godna najwyższego uznania, jest wzorem do naśladowania dziś i zapewne będzie wzorem do naśladowania w przyszłości”

– powiedział.

Po uroczystym Apelu Pamięci i przemówieniach okolicznościowych szef MON złożył wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Uroczystości na pl. Piłsudskiego zakończyło odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada pododdziałów.

Minister Błaszczak złożył również kwiaty przed pomnikiem Gloria Victis oraz na grobach generałów: Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, Stefana Roweckiego „Grot”, Tadeusza Komorowskiego „Bór”, Leopolda Okulickiego „Niedźwiadek” oraz płk. Czesława Cywińskiego.

***

Na pamiątkę 80 rocznicy powstania Armii Krajowej, przekształconej 14 lutego 1942 r. ze Związku Walki Zbrojnej, minister obrony narodowej polecił, aby od 13 lutego do końca roku na każdej uroczystej przysiędze wojskowej odczytywano rotę historycznej przysięgi żołnierzy Armii Krajowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej 14 lutego 2022 r. ogłosi konkurs pod hasłem „Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Armii Krajowej”. Celem konkursu jest realne wsparcie żołnierzy AK w codziennym życiu m.in. pomoc pielęgnacyjna, realizacja zakupów pierwszej potrzeby, zapewnienie transportu do lekarza, na spotkania i groby współtowarzyszy broni. Ważne są także działania edukacyjne dotyczące działalności Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Organizacje pozarządowe będą mogły składać projekty i wnioski o dotacje do 15 marca 2022 r.

W ramach akcji „Żołnierska Pamięć” porządkowane są cmentarze oraz mogiły dowódców i żołnierzy Armii Krajowej, a w garnizonach w całej Polsce odbędą się uroczyste zbiórki i Apele Pamięci.

Od 11 lutego na Krakowskim Przedmieściu 64, prezentowana jest wystawa „Siły Zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego”. Ekspozycję plenerową na temat historii Armii Krajowej będzie można oglądać od 13 lutego przed budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawa.Obchodom towarzyszy również internetowa akcja „Z miłości do Ojczyzny”, która przybliży młodemu pokoleniu motywacje do walki i życiowe przesłania żyjących bohaterów Armii Krajowej.

