Юбилей выдающегося тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 13 февраля, свой юбилей отмечает Татьяна Анатольевна Тарасова – заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, подготовившая наибольшее количество олимпийских чемпионов и чемпионов мира за всю историю фигурного катания.

Татьяна Тарасова родилась в семье легендарного тренера сборной команды Советского Союза по хоккею с шайбой, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Анатолия Владимировича Тарасова. Она успешно начала спортивную карьеру на IV зимней Универсиаде, одержав победу в парном фигурном катании с Георгием Проскуриным, стала мастером спорта международного класса. Однако после травмы была вынуждена оставить лёд и с 1967 года приступила к тренерской работе, достигнув на этом поприще феноменальных успехов.

Среди её воспитанников – фигуристы, принесшие славу нашей стране, – Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Ирина Моисеева и Андрей Миненков, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Оксана Грищук и Евгений Платов, Илья Кулик, Алексей Ягудин и другие.

В 2008 году Татьяна Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания Международного союза конькобежцев (ISU).

Её выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового фигурного катания отмечен орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, Почёта, Трудового Красного Знамени (дважды), Дружбы народов и «Знак Почёта», а также многими медалями.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Татьяну Анатольевну с юбилеем и желает крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Пресс-служба Минспорта России

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