Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ESA#Марс#ExoMars-201613.02.2022 17:31

Катящиеся камни на Марсе

На этой фотографии марсианской поверхности при пристальном рассмотрении можно увидеть нечто большее, чем при беглом взгляде. У обрыва, прорезающего кадр, видны признаки движения геологических материалов. При увеличении видны несколько валунов, которые упали с обрыва, при падении вниз по склону оставив небольшие углубления в мягкой породе.

Данный снимок был сделан камерой CaSSIS на борту орбитального аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars. На фото запечатлен срез лабиринтоподобной системы с говорящим названием Лабиринт Ночи. Скальное образование, рассекающее изображение на две половины, является частью системы горст-грабен, которая состоит из приподнятых хребтов и плато (горст) по обе стороны от затопленных долин (грабен), образовавшихся в результате тектонических процессов, которые иссекли поверхность планеты. Вся сеть плато и впадин, составляющих Лабиринт Ночи, простирается примерно на 1200 км, а отдельные скалы достигают высоты 5 км над нижней точкой окружающей местности.

В других местах этого снимка, в частности, справа, видны участки линейной ряби, образовавшейся под воздействием ветра. Снимок также дополняют несколько небольших ударных кратеров. Он был сделан над самой восточной частью Лабиринта Ночи в координатах 265,8°в.д. / 8,70°ю.ш. в четырехугольнике озера Феникса, недалеко от пересечения с каньоном Ио в долинах Маринер — «большом каньоне» Марса.

Фото: Роскосмос / ESA / CaSSIS

TGO вышел на орбиту вокруг Марса в 2016 году и начал свою научную работу в 2018 году. Космический аппарат не только передает впечатляющие снимки, но и обеспечивает подробнейший анализ атмосферных газов планеты и картирование поверхности в поисках мест, в которых может содержаться вода. Он также обеспечит ретрансляцию данных для второй миссии ExoMars, в рамках которой на Марс в 2023 году прибудет ровер «Розалинд Франклин» и посадочная платформа «Казачок».

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