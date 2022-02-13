Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#Луна13.02.2022 12:00

Институт Роскосмоса разработал эксперимент по поиску ресурсов на Луне

Федеральная космическая программа России на 2016–2025 годы предусматривает запуск в 2024 году автоматической межпланетной станции «Луна-26», предназначенной для дистанционных исследований поверхности естественного спутника Земли с окололунной полярной орбиты. Среди задач станции — картографирование минералогического состава и картирование распределения водяного льда на Луне.

Разведка и определение свойств лунных ресурсов, а также оценка и контроль деятельности на Луне зарубежных государственных и частных космических аппаратов станут важными задачами для долгосрочной российской программы исследования и освоения «соседки» Земли. Одним из методов их выполнения является мониторинг лунной поверхности в инфракрасном диапазоне.

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») разработал предложения по проведению эксперимента по определению свойств объектов на поверхности Луны с низкой отражательной способностью и размерами порядка нескольких сантиметров с помощью оптико-электронной аппаратуры инфракрасного диапазона на космическом аппарате с окололунной орбиты высотой 50–100 км. Дистанционное определение температуры, степени черноты и размера объектов позволит сделать предварительные выводы об их минералогическом составе, плотности и массе.

Такую аппаратуру могут установить на следующий за «Луной-26» лунный орбитальный аппарат.

По мнению российских учёных, перспективными участками для наблюдений в инфракрасном диапазоне являются лунные кратеры (к примеру, Шеклтон и Де Герлах), обладающие сильным перепадом высот и благоприятным диапазоном температур поверхности Луны.

По материалам ЦНИИмаш

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