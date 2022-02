12.02.2022 Oddajmy hołd żołnierzom AK

Source: Government of Poland in Polish

Oddajmy hołd żołnierzom AK12.02.2022

Dziś, w 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej oddajemy hołd wszystkim żołnierzom tej formacji. Zawdzięczamy im naszą wolność, niepodległą Ojczyznę i wartości, które łączą wszystkich Polaków. Żołnierze AK stanowią wzór dla współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego, a wiele jednostek Sił Zbrojnych dziedziczy tradycje Armii Krajowej. Dziękujemy Wam, żołnierze AK. Za wolną Polskę, za ideały, które niesiecie, za Wasz etos i za to, że wciąż wielu z Was jest z nami i uczy młode pokolenie tego czym jest miłość do Ojczyzny – mówi Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w przesłaniu przygotowanym z okazji 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej.

80 lat temu, 14 lutego 1942 r. z rozkazu Naczelnego Wodza, generała Władysława Sikorskiego, istniejący dotychczas Związek Walki Zbrojnej, zbrojne struktury Polskiego Państwa Podziemnego zmienił się w Armię Krajową.

