Source: Russia Federal Space

#космическая связь#Экспресс-АМ8#Орбитальные группировки12.02.2022 12:00

Совокупная бразильская аудитория спутников ГП КС превысила 40 млн человек

Четыре новых телеканала присоединились к сервису распространения ТВ-программ на территории Бразилии через российский спутник связи и вещания «Экспресс-АМ8». В высококонкурентном сегменте услуг распространения телеканалов нет места эмоциям, всё решает качество сервиса и охват целевой аудитории.

Успешный опыт крупного бразильского телеканала TV Difusora, который начал вещание на северно-восточную часть Бразилии через спутник «Экспресс-АМ8» в августе 2021 года, привлёк внимание сразу нескольких телекомпаний, нацеленных на бразильскую аудиторию.

После тестовых испытаний оператор «Космическая связь» и сервис-провайдер Romantis Brazil подписали контракты на услуги распространения образовательных каналов Univesp TV и TV Educação вещательного холдинга TV Cultura Paulista в штате Сан-Паулу, а также канала TV Goiania в штате Гояс и телекомпании TV Assembleia do Maranhao на штат Мараньян. Общая аудитория, проживающая в трех крупнейших штатах, насчитывает более 40 млн человек. Все телеканалы распространяются через космический аппарат «Экспресс-АМ8», расположенный на геостационарной орбите в позиции 14° западной долготы, с использованием организованного специалистами Romantis и «Космической связи» центра мониторинга в городе Уберландия.

«Мы рады осознавать, что стратегия выхода на рынок Южной Америки, реализованная нами в рамках меморандума о сотрудничестве с ГПКС, была выбрана верно. С 2012 года мы проводили работу в этом регионе, которая включала в себя получение разрешения на приземление сигнала на территории Бразилии, строительство станции мониторинга для „Экспресс-АМ8“, а также активное участие в отраслевых мероприятиях. Все эти шаги в результате приносят свои плоды», — отметил Алексей Паршин, генеральный директор Romantis GmbH.

«Бразильские компании являются для ГП КС приоритетными для развития долгосрочных отношений в латиноамериканском регионе. Мы нацелены на непрерывную работу по предоставлению высокого уровня сервиса и расширению возможностей, которые помогут бразильским партнерам обеспечить широкий охват аудитории и рост бизнеса» — отмечает генеральный директор «Космической связи» Алексей Волин.

Источник: Космическая связь

Спутник «Экспресс-АМ8», запущенный 15 сентября 2015 года, создан компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») совместно с компанией Thales Alenia Space (Франция) по заказу «Космической связи». Масса спутника составляет около 2100 кг.

«Экспресс-АМ8» предназначен для предоставления телекоммуникационных услуг в России, странах Европы, Африки, Южной и Северной Америки, а также для обеспечения президентской и правительственной связи.

Спутник создан на базе платформы «Экспресс-1000НТВ» разработки «ИСС». Мощность платформы, выделяемая на полезную нагрузку, составляет 5600 Ватт. Полезная нагрузка включает в себя 42 транспондера С-, Ku- и L-диапазонов частот. Срок активного существования космического аппарата составляет 15 лет.

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