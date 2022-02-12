Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#Венгрия12.02.2022 18:00

Расширение сотрудничества с Венгрией в космосе

Будапешт – столица Венгрии и самый крупный город страны. Фотография сделана с борта МКС космонавтом Сергеем Рязанским

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам визита в Москву Премьер-министра Виктора Орбана подписали Заявление о намерениях по дальнейшему сотрудничеству в области космических исследований в мирных целях.

Почти полвека Россия и Венгрия плодотворно сотрудничают в области мирного освоения космоса. Венгрия, как член Европейского космического агентства, стремится к широкому и сбалансированному сотрудничеству со своими зарубежными партнерами в этой области. За прошедшие годы с участием различных венгерских и российских научно-исследовательских институтов, университетов и компаний началась технологическая и инструментальная разработка трех венгеро-российских проектов космических исследований:

«Чибис-АИ» — орбитальный микроспутник, предназначенный для исследования свойств молнии;

«Обстановка-2» — измерительный комплекс, размещенный на внешней оболочке Международной космической станции, предназначенный для изучения взаимодействия электромагнитных явлений в магнитосфере и ионосфере и крупных космических аппаратов с ионосферой;

«Система Trabant» представляет собой флот из двух микроспутников, изучающих динамику процессов космической погоды и ионосферы, выполняющих непрерывные измерения волн и частиц на расстоянии от 100 м до 100 км друг от друга, вращаясь на высоте около 500 км. Одним из важных нововведений разрабатываемой системы является уникально высокая скорость передачи данных.

Плодотворное сотрудничество российских и венгерских исследователей в этих трёх совместных проектах космических исследований в ближайшем будущем будет документально подтверждено с целью предоставления дополнительных инструментов и ресурсов для реализации проектов.

Еще одним направлением дальнейшего углубления сотрудничества в области космоса может стать организация нового полета венгерского космонавта, осуществляемый при содействии России. В 1980 году Венгрия стала седьмой страной в мире, отправившей своего космонавта в космос в рамках программы «Интеркосмос».

Мы гордимся тем, что технологии, созданные в результате венгерского технического результата миссии того времени, до сих пор служат безопасности космонавтов на российском сегменте Международной космической станции. Использование космической деятельности для защиты нашей планеты и служения всему человечеству соответствует интересам народов наших стран.

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