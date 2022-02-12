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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ13.02.2022 01:00

Протон-ПМ разработал корпоративный стандарт профессии оператора-наладчика

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») разработала и утвердила корпоративный стандарт «Оператор-наладчик прогрессивных станков с программным управлением». Документ систематизирует требования, предъявляемые предприятием к профессии.

Применение стандарта позволит проводить сквозную оценку персонала, отбирать новых работников с помощью проверки уровня владения навыками, разрабатывать краткосрочные программы профессиональной подготовки и организовывать последующее обучение сотрудников, соискателей и учащихся ссузов и вузов.

Оператор-наладчик станков с программным управлением — одна из ключевых профессий на предприятии, определяющая цикл производства турбонасосных агрегатов (ТНА) ракетных двигателей. Порядка трети трудоёмкости изготовления ТНА приходится на механическую обработку. В условиях дефицита на рынке труда рабочих-универсалов — токарей и фрезеровщиков — большая часть операций переводится на станки с программным управлением. Утверждённый документ предназначен для оценки работы сотрудника на токарном трёхосевом станке. В 2022 году планируется разработать ещё один корпоративный стандарт, определяющий требования к профессии оператора-наладчика обрабатывающих центров.

Павел Бахарев, заместитель начальника производства по операционной эффективности Протон-ПМ: «Применение корпоративных стандартов будет способствовать повышению компетенций новых сотрудников за счёт детальной и достоверной оценки кандидатов по критериям, необходимых на конкретном месте. Для начальников цехов это ещё один инструмент, помогающий эффективно принимать управленческие решения в области персонала: быстрее закрывать вакансии, осуществлять переводы в соответствии с уровнем знаний и навыков сотрудников, применять индивидуальный подход к обучению персонала. Всё это позволит увеличить нормированную выработку и в целом повысить производительности труда на предприятии».

Напомним, что в июне 2021 года Протон-ПМ прошёл федеральный конкурсный отбор на создание корпоративных центров опережающей подготовки (КЦОП). Стандарт «Оператор-наладчик станков с программным управлением» выступает в качестве методологической основы работы КЦОП. Документ разрабатывался совместно с АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) в рамках национального проекта «Производительность труда».

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