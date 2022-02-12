Приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина участникам, организаторам и гостям XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 12 февраля, в большинстве регионов нашей страны проводится XL открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Президент Российской Федерации Владимир Путин направил участникам, организаторам и гостям соревнований приветствие, в котором говорится:

«Дорогие друзья!

Приветствую вас по случаю старта XL, юбилейной Всероссийской лыжной гонки.

Одно из главных, ключевых событий зимнего спортивного сезона – «Лыжня России» на протяжении сорока лет объединяет во многих регионах нашей страны сплочённую команду приверженцев активного, здорового образа жизни. Сегодня на старт вновь выходят как любители лыжных гонок, так и профессионалы – участники самых престижных соревнований и первенств. Впереди у вас – красивая, захватывающая борьба, где каждый сможет побороться за призовые места и, конечно, в полной мере ощутить неповторимую атмосферу праздника и дружеского общения.

От души желаю вам отличного настроения, успехов и всего наилучшего.

Владимир Путин».

«Лыжня России» на протяжении многих лет является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире и проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», задачей которого является увеличение количества людей, занимающихся физической культурой и спортом.Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта Российской Федерации и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.Пресс-служба Минспорта России

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