Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1912.02.2022 08:40

Грузовой корабль «Прогресс МС-19» вывезли на стартовый комплекс

На космодроме Байконур проходят заключительные предпусковые операции с ракетой-носителем «Союз-2.1а» и грузовым кораблем «Прогресс МС-19». В субботу, 12 февраля 2022 года, ракету космического назначения Союз-2.1а / Прогресс МС-19 вывезли на стартовый комплекс площадки № 31.

Транспортировка ракеты из монтажно-испытательного корпуса началась в 05:30 по московскому времени. После установки ракеты в вертикальное положение и сведения колонн обслуживания на стартовом комплексе площадки № 31 специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступили к работам по графику первого стартового дня.

Сегодня предстоит выполнить автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, затем — заключительные операции на «нуле» и доклад по результатам первого стартового дня.

«Прогресс МС-19» должен доставить на МКС 430 кг топлива дозаправки, 420 л воды в баках системы «Родник», 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 600 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая бортовую ресурсную аппаратуру российского сегмента МКС, кабельные укладки для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля «Наука», средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды и стандартные рационы питания для членов экипажа 66-й основной экспедиции.

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