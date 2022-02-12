Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Марс12.02.2022 16:00

Вулканизм на Марсе

Марс, потухший вулкан «Гора Олимп»

Марс, (снизу вверх) потухшие вулканы: Гора Арсия (лат. Arsia Mons), Гора Павлина (лат.Pavonis Mons), Гора Аскрийская (лат. Ascraeus Mons)

Площадь всей поверхности Марса примерно равна площади земной суши, а его масса составляет лишь 10% массы Земли. Вулканическая активность сыграла значительную роль в формировании рельефа планеты. Возраст марсианских вулканов варьирует примерно от 3,7 до 0,5 миллиарда лет.

Марсианский вулканизм сформировал крупнейшие вулканические постройки в Солнечной системе. Одна из них — Гора Олимп, которая расположена в провинции Фарсида. Высота Олимпа — 26 км, диаметр основания — 600 км, размеры вулканической кальдеры — 85×60 км.

Часть западного полушария Марса занимает гигантский вулканический комплекс — провинция Тарсис, покрывающая до 30% поверхности планеты. Три огромных вулкана высотой до 18 км пролегают в направлении северо-восток — юго-запад, это: Гора Аскрийская, Гора Павлина, Гора Арсия. Вулканы расположены примерно в 700 км друг от друга и находятся на оси северо-восток — юго-запад, которая представляет собой объект определенного интереса.

Основное отличие марсианских вулканов от земных — это размеры: марсианские щитовые вулканы просто колоссальны. Вулкан Гора Олимп на Марсе почти в 100 раз больше по объему, чем крупнейший щитовой вулкан на Земле (Мауна-Кеа на Гавайских островах в высоту от дна океана чуть более 10 км).

По мнению геологов, одной из причин гигантских размеров вулканов на Марсе является отсутствие тектоники плит. Марсианская кора не перемещается по верхней мантии, как на Земле, поэтому лава из одного жерла может изливаться на поверхность в течение миллиарда лет, формируя вулканические постройки высотой в десятки километров. На Земле этот процесс исчисляется всего несколькими миллионами лет.

Активного вулканического извержения (или косвенных признаков его) на поверхности Марса до настоящего времени не зафиксировано. В 2004 году орбитальный аппарат Mars Express сделал снимки лавовых потоков, которые, по мнению учёных, появились на поверхности около двух миллионов лет назад. Авторы исследования полагают, что вулканическая активность на Марсе возможна и в настоящее время.

Источник: Московский планетарий

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