XXIV Олимпийские зимние игры: лыжник Александр Большунов – серебряный призёр в гонке классическим стилем с раздельным стартом на дистанции 15 км

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 11 февраля, на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине (КНР) лыжник Александр Большунов выиграл «серебро» в гонке классическим стилем с раздельным стартом на дистанции 15 км. Победителем гонки стал представитель Финляндии Йиво Нисканен, третьим – норвежец Йоханнес Клебо.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Александра Большунова с «серебром»: «Поздравляю Александра Большунова с «серебром» в классической гонке раздельным стартом на Играх-2022! Это было красивое выступление нашего прославленного чемпиона. Для Александра это уже шестая олимпийская медаль в карьере – рекорд в истории отечественных мужских гонок. Наш спортсмен приложил все силы в борьбе за награду, разделив сегодня подиум с достойными соперниками. Поздравляю Федерацию лыжных гонок России, президента и главного тренера сборной Елену Вяльбе, тренера Александра Юрия Бородавко и желаю успехов на следующих стартах!».

25-летний Александр Большунов – заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Игр-2022 и чемпион мира в скиатлоне, многократный призёр Игр-2018. Александр родом из села Подывотье Брянской области, в составе российской сборной представляет Архангельскую область, тренируется на базе РЦСП «Водник» под руководством Юрия Бородавко.

На XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине разыгрывается 109 комплектов медалей в 13 видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях по всем видам спорта. Игры завершатся 20 февраля.

По данным статистической отчётности по итогам 2020 года всего в России лыжными гонками занимаются 1 027 060 человек. Всего в стране функционируют 1 204 отделения, в том числе 142 спортивные школы олимпийского резерва. Количество тренеров составляет 2584 человека, тренеров-преподавателей – 1856. Всего по программам спортивной подготовки и дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта занимаются 134 075 человек в 70 субъектах Российской Федерации, из которых на этапах спортивной подготовки – 73 931 человек.

Лыжные гонки являются базовым видом спорта в следующих субъектах Российской Федерации: Архангельская область, Брянская область, Вологодская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Красноярский край, Липецкая область, Магаданская область, Москва, Московская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Псковская область, Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Рязанская область, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тверская область, Томская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Приморский край.

В России развитием лыжных гонок совместно с Министерством спорта занимается Федерация лыжных гонок России. Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной – Елена Вяльбе.

Федеральной базой спортивной подготовки по лыжным гонкам является ФГБОУ ВПО «Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», обособленное структурное подразделение учебно-тренировочный центр «Кавголово».

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

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