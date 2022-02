11.02.2022 Przewodniczący OBWE Zbigniew Rau podsumował wizytę na Ukrainie

Source: Government of Poland in Polish

Przewodniczący OBWE, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, zakończył dziś swoją pierwszą oficjalną wizytę na Ukrainie od momentu objęcia przez Polsk przewodnictwa w OBWE. Podkreślił konieczność podejmowania działań na rzecz rozwiązania kryzysu w tym kraju i wokół niego zgodnie z prawem międzynarodowym oraz zasadami i zobowiązaniami OBWE.

Szef polskiej dyplomacji rozpoczął wizytę na Ukrainie od złożenia kwiatów pod Ścianą Pamięci Żołnierzy Poległych za Ukrainę. Następnie rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułebą.

Spotkanie urzędującego przewodniczącego OBWE Z. Raua z ministrem D. Kułebą koncentrowało się na deeskalacji napięć na Ukrainie i wokół niej, a także na poprawie sytuacji humanitarnej społeczności dotkniętych konfliktami. Podkreślił konieczność równoległego podejmowania kroków w kierunku zrównoważonych i pokojowych rozwiązań, przy użyciu wszystkich dostępnych formatów, w tym Trójstronnej Grupy Kontaktowej (TGK). Potwierdzając poparcie Przewodnictwa, minister Rau zaakcentował znaczenie pełnego wdrożenia Porozumień Mińskich.

– Moja pierwsza wizyta na Ukrainie jako urzędującego Przewodniczącego podkreśla wysoki priorytet, jaki polskie Przewodnictwo nadaje wspieraniu wysiłków na rzecz osiągnięcia pokojowego rozwiązania i zakończenia tego kryzysu – powiedział minister Rau.

Następnie urzędujący przewodniczący OBWE odbył spotkanie z przedstawicielami OBWE na Ukrainie: szefem Specjalnej Misji Monitorującej (SMM) ambasadorem Yaşarem H. Çevikiem, Specjalnym Przedstawicielem Przewodniczącego OBWE na Ukrainie i w TGK ambasadorem Mikko Kinnunenem oraz Koordynatorem Projektów OBWE na Ukrainie ambasadorem Henrikiem Villadsenem. Podczas tych spotkań minister Rau wyraził pełne poparcie dla prac TCG i SMM oraz zaniepokojenie niedopuszczalnymi ograniczeniami w zakresie swobody przemieszczania się obserwatorów, w szczególności na niekontrolowanych przez rząd obszarach Ukrainy. Podkreślił, że utrzymujące się wyzwania skutecznie utrudniają misji wypełnianie jej mandatu.

– Jako państwo sprawujące przewodnictwo w OBWE, mocno liczymy na wasze wsparcie w dążeniu do deeskalacji napięcia i poprawy warunków życia ludności dotkniętej konfliktem. Możemy to osiągnąć, między innymi, poprzez zapewnienie obserwatorom SMM nieograniczonego, bezpiecznego dostępu do całego terytorium Ukrainy, w tym także obszarów znajdujących się poza kontrolą rządu ukraińskiego, jak określono w Porozumieniach Mińskich i wspólnych uzgodnionych konkluzjach ze szczytu normandzkiego z 9 grudnia 2019 r. – powiedział minister Rau.

Minister Rau odbył następnie spotkanie z przedstawicielką Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK) na Ukrainie Florence Gillette oraz z wicepremier i minister ds. reintegracji terenów tymczasowo okupowanych Iryną Wereszczuk. Spotkanie z F. Gillette było okazją do wyrażenia wdzięczności za zapewnianie pomocy humanitarnej w trudno dostępnych miejscach na obszarach dotkniętych konfliktem oraz wieloletnią, efektywną współpracę Polski z MKCK na Ukrainie. Wicepremier Wereszczuk omówiła z ministrem Rauem negatywny wpływ konfliktu na ludność cywilną i możliwe formy jej wsparcia.

Po spotkaniach minister Rau udał się do Charkowa, gdzie następnego dnia odwiedził lokalne Biuro Specjalnej Misji Monitorującej OBWE. Następnie złożył wizytę na szkoleniu z zakresu zwalczania cyberprzestępczości “Development and Implementation of Information Security Management System (ISMS)”, organizowanym przez OBWE dla ukraińskiej policji.

Minister Rau zakończył wizytę spotkaniem z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełeńskim. Omówiono sytuację bezpieczeństwa w regionie oraz podkreślono konieczność deeskalacji napięcia w relacjach ukraińsko-rosyjskich. W tym celu należy użyć wszelkich instrumentów, jakimi dysponuje OBWE. W związku z trwającym od 2014 r. konfliktem na i wokół Ukrainy, podkreślono szczególnie konieczność wspierania ludności cywilnej cierpiącej wskutek trwającego konfliktu.

W poniedziałek minister Rau uda się do Moskwy.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

Foto: Sebastain Indra / MSZ

