11.02.2022 Prekonsultacje SLIM VAT 3 przedłużone do 23 lutego

Source: Government of Poland in Polish

Prekonsultacje SLIM VAT 3 przedłużone do 23 lutego11.02.2022

SLIM VAT 3 jest kolejnym pakietem uproszczeń w podatku od towarów i usług.

To ponad 20 nowych rozwiązań, które realizują wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców.

SLIM VAT 3 to m.in. prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawa płynności finansowej firm.

Na prośbę przedsiębiorców przedłużamy prekonsultacje projektu do 23 lutego 2022 r.

Trzeci pakiet SLIM VAT usuwa wiele przestarzałych, niepotrzebnych już obowiązków spoczywających na firmach. Proponowane zmiany podzielono na 7 obszarów:

Poprawa płynności finansowej firm.

VAT w obrocie międzynarodowym – mniej formalności.

Szerszy zakres zwolnień z VAT.

Mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT.

Prostsze fakturowanie i mniej obowiązków.

Obniżanie sankcji VAT.

Konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji – prostszy i bardziej przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej.

Przebieg prekonsultacji

Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich.

Uwagi i opinie można zgłaszać na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl do 23 lutego 2022 r.

W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych, jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. JPG) prosimy dołączyć ich postać edytowalną.

Klauzula Informacyjna Ministra Finansów dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Materiały

SLIM VAT 3 – propozycje i kierunki zmianPrekonsultacje​_-​_Slim​_VAT​_3​_-​_26012022.pdf 0.73MB

MIL OSI