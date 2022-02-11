Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-67#Союз МС-2111.02.2022 16:29

Экипажи МКС-67 успешно справились с нештатной ситуацией во время «стыковки»

Экзаменационные тренировки по ручному сближению прошли у космонавтов основного и дублирующего экипажей МКС-67. Первыми к испытаниям на тренажере «Дон-Союз» приступили дублеры. Командир экипажа космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев работал в спускаемом аппарате, а бортинженер Дмитрий Петелин — в бытовом отсеке.

Задача командира — контролировать автоматический процесс сближения и в случае возникновения нештатной ситуации (отказ бортовой вычислительной системы или отказ системы «Курс-НА», когда нет измерений дальности и скорости) перейти на ручное управление.

Сергей Прокопьев выполнял сближение с Международной космической станцией в ручном режиме и обеспечивал зависание напротив стыковочного узла станции с заданными параметрами, используя данные от бортинженера о дальности и скорости движения корабля. В ходе экзаменационной тренировки экипаж отработал сближение со всеми стыковочными узлами, имеющимися на российском сегменте МКС.

Вслед за дублерами аналогичный экзамен сдали командир основного экипажа МКС-67 Олег Артемьев и бортинженер Денис Матвеев. Обоим экипажам комиссия выставила оценку «отлично», отметив высокий уровень знаний и навыков, а также слаженность действий между космонавтами и инструкторскими бригадами.

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