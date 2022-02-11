Source: Russia – Council of the Federation

Изменение границы обусловлено необходимостью проведения территориального устройства села Желтянка Хвастовичского района Калужской области и ликвидации анклавов участков лесного фонда на территории Брянской области.

На 517-м заседании Совет Федерации одобрил изменение границы между субъектами Российской Федерации Калужской областью и Брянской областью.

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По этому вопросу выступил председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области

Глава Комитета СФ напомнил, что соответствующее обращение от Законодательного Собрания Калужской области поступило в Совет Федерации 20 января.

«Согласно Конституции РФ, к ведению Совета Федерации относится утверждение изменения границ между субъектами РФ. При этом, необходимым условием является их взаимное согласие. Для рассмотрения вопроса представлен полный комплект документов, который соответствует Регламенту Совета Федерации», — сообщил законодатель.

Андрей Шевченко пояснил, что изменение границы обусловлено необходимостью проведения территориального устройства села Желтянка Хвастовичского района Калужской области (в селе проживают 7 человек) и ликвидации анклавов участков лесного фонда на территории Брянской области.

«Изменение границ между областями производится путем обмена территориями равной площади по 22.3 га, относящимся к землям лесного фонда. Будет осуществлено соединение территории села Желтянка с основной территорией Калужской области. При этом площади регионов не изменяются», — сказал Андрей Шевченко.

Село Желтянка связано с административным центром сельского поселения селом Бояновичи грунтовой автомобильной дорогой, которая проходит через территорию Брянской области. Параллельно дороге проложена линия электропередачи. Предлагаемое изменение границы даст возможность надлежащего обслуживания и ремонта дороги.

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