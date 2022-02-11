Устанавливается административная ответственность за незаконную организацию лотерей и азартных игр в интернете

Source: Russia – Council of the Federation

СФ одобрил изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Совет Федерации одобрил изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Устанавливается ответственность за нарушение ограничений переводов денежных средств.

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Как сообщил член Комитета СФ Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области закон дополняет КоАП РФ новой статьей 15.48 «Нарушение установленных законодательством РФ о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о лотереях, о деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ ограничений переводов денежных средств и приема платежей либо запрета на заключение договора».

Устанавливается административная ответственность за нарушение платежным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи требования не осуществлять прием платежей, а кредитной организацией – обязанности отказать в проведении операции по переводу денежных средств, а также нарушение указанными лицами запрета на заключение договора, либо непринятие мер по расторжению договора, если такой запрет или такое требование установлены законом

За совершение названных правонарушений предусматривается административный штраф для должностных лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, для юридических лиц – от 25 до 40 процентов суммы принятого платежа, но не менее пяти миллионов рублей.

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