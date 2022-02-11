С. Митин: Отрасль сбора и переработки лесных возобновляемых ресурсов нуждается в комплексном совершенствовании законодательства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил приветствие участникам «круглого стола» «Низкоуглеродное преображение малых поставщиков».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области направил приветствие участникам «круглого стола» на тему «Низкоуглеродное преображение малых поставщиков».

Смотрите также

Мероприятие проходит в последний день работы 29-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства ПРОДЭКСПО-2022.

Сергей Митин отметил, что Совет Федерации и его профильный Комитет уделяют особое внимание вопросам развития рынка органической продукции, обеспечения долголетия граждан, проблемам охраны окружающей среды и внедрения принципов устойчивого развития регионов страны. В решении этих масштабных государственных задач, по мнению сенатора, стратегическое значение имеет рациональное, неистощительное использование лесных пищевых ресурсов.

Совет Федерации и его профильный Комитет уделяют особое внимание вопросам развития рынка органической продукции, обеспечения долголетия граждан, проблемам охраны окружающей сред

Сергей Митин считает, что сырьевой потенциал и производственные возможности сферы заготовки и переработки дикоросов используются не в полной мере. В подтверждение своей позиции парламентарий привел цифры: объем использования ягод не превышает 2,5 проц. от объема биологического запаса, кедровых орехов – 8 проц., грибов – 10 проц.

«Совершенно очевидно, что сфера заготовки и переработки лесных ресурсов и лекарственных растений является перспективной, экономически и социально значимой отраслью, обладающей значительным потенциалом роста. Для отдельных регионов страны, прежде всего дальневосточных, сбор и переработка дикоросов может стать точкой роста», — отметил Сергей Митин.

Сенатор высказал мнение, что развитие заготовки и переработки лесных ресурсов окажет положительное влияние и на развитие смежных отраслей – пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности, будет способствовать повышению занятости и доходов населения. Это направление имеет высокий экспортный потенциал.

Сергей Митин считает, что отрасль сбора и переработки лесных возобновляемых ресурсов нуждается в комплексном дальнейшем совершенствовании законодательства и нормативной правовой базы для урегулирования целого ряда проблемных вопросов. «Требуется усиление мер государственной поддержки, создание условий для привлечения инвестиций в сферу заготовки пищевых лесных ресурсов, повышения экспортного потенциала отрасли», — подчеркнул сенатор.

MIL OSI