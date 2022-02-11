Состоялось первое заседание Оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов в Паралимпийских зимних играх в Пекине

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 11 февраля, в Минспорте России заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов провёл первое заседание Оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов в XIII Паралимпийских зимних играх 2022 гола в Пекине (Китай).

В состав штаба входят представители Министерства спорта Российской Федерации, Паралимпийского комитета России, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федерального агентства воздушного транспорта, Федерального медико-биологического агентства, ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» и др.

«Для наших спортсменов-паралимпийцев наступает заключительный и самый важный этап подготовки к Играм в Пекине. Нам необходимо сделать всё возможное, чтобы сборная команда России подошла к главному старту четырёхлетия в полной готовности. Чрезвычайно важно обеспечить здоровье спортсменов и тренеров, правильно организовать логистику в местах проведения заключительных сборов перед отлётом в Пекин, обеспечить координацию всех служб. Наш штаб будет работать в режиме 24/7 и оперативно решать все вопросы», – отметил Одес Байсултанов.

В заседании штаба приняли участие руководители министерств спорта регионов, где проводят заключительный этап подготовки паралимпийские сборные команды России. Представители регионов рассказали об условиях, в которых проходят сборы российских паралимпийцев. В каждом из мест, где проводятся мероприятия заключительного этапа подготовки, совместно с ФМБА и Роспотребнадзором обеспечиваются все необходимые меры, для того чтобы сохранить безопасность и здоровье спортсменов, тренеров и специалистов.

Участники мероприятия обсудили наиболее важные вопросы, связанные с ходом подготовки российских спортсменов к Играм.

Шеф миссии паралимпийской команды России на Играх-2022, первый вице-президент ПКР Павел Рожков сообщил, что первая административная группа ПКР отправится в Пекин 22 февраля, чтобы проконтролировать на месте все вопросы, связанные с прилётом и размещением членов российской делегации. Представители ПКР проверят и подготовят места размещения, получат автомобили и оборудование от Оргкомитета Игр, подготовят медицинские центры ФМБА и штаб команды к работе в Паралимпийских деревнях.

Планируется, что паралимпийская сборная команда России прилетит в столицу Китая в почти полном составе 25 февраля. В настоящий момент команды проходят заключительный этап подготовки. Часть спортсменов будет готовиться к Паралимпийским играм на Дальнем Востоке – в Сахалинской области и Приморском крае.

Окончательный состав сборной России для участия в Паралимпийских играх в Пекине будет утверждён Исполкомом ПКР 16 февраля. До 18 февраля он вместе со всеми необходимыми документами должен быть передан в Международный паралимпийский комитет для подтверждения допуска спортсменов с учётом установленных критериев. После того как МПК подтвердит полный состав делегации, он будет представлен на согласование в Минспорт России.

Российские спортсмены примут участие во всех видах спорта, включённых в программу Игр, и в 61 медальном виде программы из 78. На сегодняшний день предварительно утверждён состав паралимпийской сборной, куда входят 68 спортсменов. 28 атлетов являются заслуженными мастерами спорта, 11 – мастерами спорта международного класса.

Самые титулованные спортсмены в российской команде – трёхкратные паралимпийские чемпионы по лыжным гонкам и биатлону Николай Полухин, Екатерина Румянцева, а также трехкратный победитель Игр в горнолыжном спорте Алексей Бугаев. Для двукратной паралимпийской чемпионки по лыжным гонкам и биатлону Марии Иовлевой и двукратного паралимпийского чемпиона по горнолыжному спорту Валерия Редкозубова предстоящие Игры станут четвёртыми в карьере.

Самые юные спортсмены, вошедшие в состав, – 15-летние горнолыжники Дарья Ищенко и Иван Васильев. Самый возрастной российский атлет на Играх-2022 — 50-летний сноубордист Вячеслав Латышев.

Наибольшее представительство в паралимпийской команде имеют Москва – 19 человек, Московская область – 15, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 7, Тюменская область – 5.

Состав делегации может увеличиться до 72 спортсменов. Дополнительные квоты на участие российские паралимпийцы могут получить при распределении МПК двусторонних приглашений, которое состоится 15 февраля. Данным методом будут распределены 62 квоты: 24 – в лыжных гонках и биатлоне, 20 – в горнолыжном спорте и 18 – в сноуборде.

Пресс-служба Минспорта России

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