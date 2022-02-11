Совет Федерации рассмотрел ход реализации национального проекта «Экология»

Source: Russia – Council of the Federation

По этому вопросу выступил Министр природных ресурсов и экологии РФ А. Козлов.

На 517-м заседании в рамках «правительственного часа» по теме «О ходе реализации национального проекта «Экология» выступил Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов.

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Министр проинформировал о проведении основных мероприятий проекта. По его словам, в национальном проекте заложено стопроцентное восстановление леса. «Уже в прошлом году впервые за много лет площадь лесовосстановления превысила площадь вырубленных и погибших деревьев. Новый лес высажен на территории более 1 миллиарда гектар», — заявил Козлов.

«С учётом прошлых лет в восстановлении нуждается гораздо больше площадей, и успех прошлого года это переломная точка, после которой мы пойдём на наращивание», — сказал он.

Федеральный проект «Сохранение лесов», рассчитанный до 2024 года, следует продлить до 2030 года, уверен Александр Козлов. По его словам, благодаря этому проекту регионы получили более 43 тысяч единиц техники и оборудования для тушения пожаров. Создан межрегиональный лесопожарный центр «Север».

«На совещании в Южно-Сахалинске в прошлом году, было принято решение об увеличении средств на борьбу с лесными пожарами с 6 миллиардов до 14,2 миллиарда рублей ежегодно», — сообщил Министр. Эти средства уже доведены до регионов, добавил он. «Развитие «лесного» федерального проекта мы видим в его пролонгации до 2030 года», — сказал глава Минприроды. Сейчас проект рассчитан до 2024 года.

Начала давать эффект мусорная реформа, подчеркнул Министр. По данным Росстата, отрасль сбора, обработки и утилизации отходов в прошлом году стала самой быстрорастущей: рост на 35 процентов. .Она обогнала, например, такую отрасль, как недропользование», — отметил Александр Козлов.

Для исследований Арктики и Антарктики государство строит научное судно, которое соединит в себе функции ледокола, сухогруза, танкера и пассажирского корабля, сообщил Александр Козлов.

По его словам, для исследования Северного полюса на Адмиралтейских верфях также строится уникальная ледовая самодвижущаяся платформа. Министр сообщил, что на основе государственно-частного партнерства строится и новый зимовочный комплекс для исследования Арктики. «Мы видели, в каких труднейших условиях жили исследователи. Это совершенно новый уровень, который позволит привлекать молодежь, наука будет востребована, и мы получим результат», — уверен он.

«Мы понимаем, что не все возмездные меры могут быть востребованы субъектами. Поэтому планируем ввести прямое субсидирование из федерального бюджета тех регионов, которые из‑за дефицитов бюджетов самостоятельно не справятся, но при этом готовы воспользоваться «зелёными» облигациями», — проинформировал Александр Козлов. В целом, по его словам, Правительство предоставит субсидии на процентную ставку для строительства инфраструктуры.

Россия должна на международных площадках настаивать на синхронизации подходов к защите редких животных, считает Александр Козлов. В этом вопросе он попросил поддержки сенаторов.

В ходе заседания Министр ответил на многочисленные вопросы и выступления сенаторов, в том числе они касались ситуации с отходами в регионах, оздоровления рек и др.

Сенаторы отметили, что законодательство не позволяет сельхозпредприятиям использовать навоз и другие отходы жизнедеятельности животных для удобрения почвы, так как они относятся к категории «отходы производства». За их использование производители платят огромные штрафы.

Несмотря на разъяснения Минсельхоза о безопасности применения органических удобрений на полях, контрольные органы не принимают это во внимание, отметил глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов. АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области Он сообщил, что рабочая группа СФ разработала проект закона, которым предлагается ввести спецрегулирование в сфере использования отходов жизнедеятельности животных. Это, считает Анатолий Артамонов, позволит снизить цены на удобрения, повысить качество продуктов, а также уменьшить «углеродный след» от производства минеральных удобрений. «Просим оказать содействие в скорейшем согласовании данного законопроекта», — обратился он в главе Минприроды.

Профильным министерствам надо решать эту проблему, подчеркнула Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Спикер СФ напомнила, что сенаторы уже давно занимаются темой громадных штрафов, которые налагают на предприятия за использование отходов жизнедеятельности животных. По ее убеждению, надо принимать оперативные решения, чтобы создать условия для нормальной работы сельхозпроизводителей.

Глава Минприроды и представители Росприроднадзора взяли обязательство в недельный срок решить обозначенную проблему сельхозпроизводителей.

Решительные меры требуется предпринять и для усовершенствования государственного управления лесным хозяйством, заявил заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев. ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области

Вице-спикер СФ отметил, что леса — важнейшая составляющая мировой и российской экосистемы, а Совет Федерации совместно с Минприроды проводит постоянную и системную работу, направленную на их сохранение и приумножение. За прошедший год, отметил он, удалось уже принять ряд ключевых законов, направленных на обеспечение прозрачности оборота леса.

«Я рассчитываю, что нам удастся в этом году решить эти вопросы и существенно улучшить хозяйствование лесной отраслью», — сказал вице-спикер СФ.

Также он обратил внимание на необходимость экологического воспитания.

По итогам обсуждения Совет Федерации принял за основу проект постановления палаты «О ходе реализации национального проекта «Экология». По этому вопросу выступил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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