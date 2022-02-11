Совет Федерации одобрил изменения в Земельный кодекс РФ в части снятия ограничений в обороте ряда земельных участков

Source: Russia – Council of the Federation

Принятие изменений не повлечет за собой ухудшение качества воды источников питьевого водоснабжения и ограничения доступа к водным объектам, отметил С. Митин.

На 517-м заседании Совет Федерации одобрены изменения в статью 27 Земельного кодекса Российской Федерации в части снятия ограничений в обороте земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Федеральный закон был внесен Правительством РФ.

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На рассмотрение коллег документ представил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

Сергей Митин подчеркнул, что, учитывая появившиеся в процессе обсуждения документа вопросы, Комитет провел комплексный анализ сложившейся правоприменительной практики. Он напомнил, что зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются по решению органов исполнительной власти субъектов РФ на основании санитарно-эпидемиологического заключения.

Как объяснил парламентарий, зоны санитарной охраны организуются в составе 3-х поясов. В частности, 1-й пояс это территория расположения водозабора. Его назначение – защита места водозабора от загрязнения. Это ответственность органов коммунального хозяйства или владельца источника.

По его словам, 2-й и 3-й пояса, территории, предназначенные для предупреждения загрязнения источника водоснабжения. Это зона ответственности владельца объектов, оказывающих отрицательное влияние на качество воды.

«Решение об организации зон санитарной охраны принимается на стадии проекта, где указываются данные о перспективах строительства в районе жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов. Таким образом, в соответствии с Градостроительным кодексом на схемах территориального планирования должны быть отражены зоны санитарной охраны источников», — подчеркнул сенатор.

Он также обратил внимание, что в соответствии с требованиями Водного кодекса, Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», режимы использования территории второго пояса зон санитарной охраны регламентируются СанПиНом «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения». «В соответствии с ними, на территории второго пояса запрещены действия, способные привести к ухудшению качества воды источника водоснабжения. Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц возлагаются равные обязанности по соблюдению требований законодательства вне зависимости от вида имущественного права на земельный участок или объект. Неважно, аренда это или собственность», — отметил Сергей Митин. «Предложенные федеральный закон не повлечет за собой ухудшение качества воды источников питьевого водоснабжения и ограничения доступа к водным объектам», — уверен сенатор.

Как считает член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, ДвойныхАлександр Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области закон снимет «соседское неравенство». «Закон решает эту очень важную проблему. До 2007 года у арендаторов данных земельных участков было полное право оформлять их в собственность. Сегодня часть участков, находящихся в этой зоне, оформлена, а у соседа нет возможности получить его в собственность». По словам сенатора, принятие закона не отменяет санитарные нормы и правила, а уровень ответственности собственника земельного участка всегда выше, чем у арендатора.

По словам Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга положения этого закона нужно и важно разъяснять людям. «С его принятием действующие нормы не отменяются», — подчеркнула она, имея в виду санитарные требования.

В обсуждении вопроса приняли участие статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия Михаил Орлов и заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.

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