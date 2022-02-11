Сенаторы активизируют работу по принятию закона, направленного на удаление из зданий судов «клеток» для обвиняемых

Source: Russia – Council of the Federation

Также на «парламентской разминке» обсудили темы лицензирования перевозки туристов маломерными судами и реновация инфраструктуры детского отдыха.

В ходе 517-го заседания СФ сенаторы высказались по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.

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В Совете Федерации проходит 517-е заседание

11 февраля 2022 года, 11:28г.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области поднял вопрос оказания туристических услуг, связанных с эксплуатацией маломерного флота и лицензирования деятельности по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом. По словам сенатора, эти вопросы волнуют представителей туристической отрасли в субъектах РФ. Комитету СФ по экономической политике поручено изучить эту тему.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса сообщил об итогах совещания, проведенного совместно с Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике. Речь шла о мерах по недопущению роста цен на горюче-смазочные материалы для сельхозтоваропроизводителей в период проведения сезонных и уборочных работ. Профильным комитетам СФ поручено провести парламентские слушания с участием представителей Министерства финансов РФ.

Первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области проинформировал о деятельности Временной рабочей группы для подготовки предложений по регулированию цен.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Мохмад Ахмадов АхмадовМохмад Исаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Чеченской Республики сообщил о работе по реализации права граждан по налоговому вычету на физкультурно-оздоровительные услуги.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Липецкой области Оксана Хлякина ХлякинаОксана Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Липецкой области рассказала о региональных мероприятиях, посвященных памяти военного летчика, Героя России Суламбека Осканова.

Заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области проинформировала о выполнении протокольного поручения СФ от 10 ноября 2021 года в части подготовке предложений по развитию инфраструктуры детского отдыха в российских регионах.

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова НарусоваЛюдмила Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Тыва подняла тему запрета «клеток» для содержания обвиняемых в залах судебных заседаний. По мнению сенатора, дальнейшему развитию законопроекта мешают межведомственные разногласия. Сенаторы приняли решение активизировать работу для устранения препятствий, мешающих принятию соответствующего закона.

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