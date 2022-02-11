Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#ДЗЗ#Орбитальные группировки#Республика Казахстан11.02.2022 12:22

Россия и Казахстан собираются обмениваться данными со спутников наблюдения Земли

В четверг, 10 февраля 2022 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин подписали меморандум о взаимопонимании между двумя ведомствами, касающийся сотрудничества по обмену данными с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

Данный документ позволит создать нормативно-правовую основу сотрудничества по обмену данными с российских и казахстанских спутников наблюдения Земли в мирных целях на паритетной основе.

Российская орбитальная группировка дистанционного зондирования Земли включает природоресурсные спутники «Ресурс-П» и «Канопус-В», а также гидрометеорологические «Метеор-М», «Электро-Л» и «Арктика-М».

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