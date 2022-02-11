Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный11.02.2022 18:10

Первый этап годового техобслуживания стартовал на космодроме Восточный

Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») приступили к первому этапу годового обслуживания на техническом комплексе космодрома.

С начала февраля 2022 года проходит техобслуживание систем гарантийного электропитания. В ходе работ специалисты Восточного проводят внешний осмотр, чтобы убедиться в отсутствии механических повреждений, чистку оборудования, протяжки резьбовых соединений, а также проверяют электрическое сопротивление изоляции и функционирование систем. Завершающим этапом станет проверка технических характеристик оборудования при имитации повышенной нагрузки.

Все подобные системы космодрома нуждаются в ежегодном техническом обслуживании. Именно они обеспечивают постоянным электропитанием все высокоточное оборудование, которое используется при подготовке космических аппаратов и ракет-носителей на техническом комплексе, а также именно с их помощью исключаются любые перепады или скачки напряжения при проведении работ.

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