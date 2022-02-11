Одобрен закон, стимулирующий деофшоризацию российской экономики

Source: Russia – Council of the Federation

СФ внес соответствующие изменения в законодательство.

Совет Федерации одобрил закон «О внесении изменений в статьи 28 и 29 Федерального закона «О защите конкуренции» и Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» по вопросу развития специальных административных районов и деофшоризации российской экономики.

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Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов, АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области речь идет о развитии специальных административных районов. Закон направлен на повышение инвестиционной привлекательности специальных административных районов РФ – острова Русский в Приморье и острова Октябрьский в Калининградской области. Предусматривается упрощенный порядок возвращения компаний, которым в 2014 году пришлось уйти из РФ из‑за антироссийских санкций.

«Закон позволяет бенефициарам, которые утратили после 17 марта 2014 года контроль над своими иностранными активами, в случае их редомициляции, то есть, изменения юрисдикции, работать в специальных административных районах России без обращения в Федеральную антимонопольную службу», — сказал сенатор.

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