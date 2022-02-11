Одобрен закон, касающийся технического присоединения к электросетям

Source: Russia – Council of the Federation

СФ внес изменение в Федеральный закон «Об электроэнергетике».

Совет Федерации одобрил закон об изменении в статью 23.2 Федерального закона «Об электроэнергетике», которым корректируется подход к определению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

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В обсуждении участвовали статс-секретарь – заместитель Министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, заместитель Министра энергетики РФ Павел Сниккарс.

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ Иван Абрамов, АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области предусматривается, что с 1 июля 2022 года в состав платы за техприсоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт будет включаться инвестиционная составляющая на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства – так называемая «последняя миля» — в размере 50 процентов от величины указанных расходов, а с 1 января 2023 года – в полном объеме.

Также Федеральным законом с 1 июля 2024 года снимается запрет на включение в состав платы за техприсоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры.

К полномочиям Правительства РФ отнесено установление особенностей определения размера и применения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт по третьей категории надежности.

Также закрепляется право регионов уменьшать размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства при условии компенсации сетевой организации неполученных доходов за счет средств бюджета субъекта РФ.

Сенатор подчеркнул, что Федеральный закон потребует разработки нормативных правовых актов Правительства РФ.

Иван Абрамов сообщил, что в проекте постановления Правительства в связи с указанным законом запланирована существенная льгота: плата за техприсоединение не коснется тех потребителей до 150 кВт, которые находятся в городе на расстоянии 300 м от сетей, а в сельской местности — 500 м. «Это около 80 – 90 процентов существующих потребителей».

Заместитель Председателя СФ Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области отметил, что на этапе обсуждения закона возник ряд вопросов. «Мы очень внимательно проработали их с Правительством, обсудили с регионами, с представителями малого бизнеса. Провели два совещания с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, одно из них — с участием всех губернаторов. По настоянию Совета Федерации был оперативно разработан проект постановления Правительства, который снимает проблемные вопросы, которых мы опасались».

Парламентарий указал, что в итоге закон в совокупности с проектом постановления Правительства не отменяет льготы, а трансформирует их и делает более адресными. «Мы также оперативно опросили регионы и получили от них в абсолютном большинстве положительные отзывы на этот закон», — сказал Николай Журавлев.

«Важно, чтобы в будущем, после вступления в силу закона, средства, полученные за техприсоединение, оставались в регионе и направлялись на поддержку соответствующей местной инфраструктуры», — подчеркнул сенатор.

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