Одобрены изменения в Закон РФ о пенсионном обеспечении военнослужащих и в Федеральный закон о ветеранах

Source: Russia – Council of the Federation

Прокурорам и следователям, работавшим в СКФО во время контртеррористических операций, установлен статус ветерана боевых действий.

Одобрены изменения в статью 45 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей» и Федеральный закон «О ветеранах».

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Речь идет об установлении статуса ветерана боевых действий и предоставлении соответствующих мер социальной поддержки прокурорам и следователям органов прокуратуры РФ, а также сотрудникам Следственного комитета РФ, выполнявшим служебные обязанности в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

«К ветеранам боевых действий отнесены прокуроры и следователи, исполнявшие служебные обязанности в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, с декабря 1994 года по декабрь 1996 года, прокуроры и следователи органов прокуратуры Российской Федерации, сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, исполнявшие служебные обязанности в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года», — сказал Дмитрий Перминов.

Сенатор также отметил, что меры социальной поддержки распространяются на членов семей сотрудников, которые погибли или стали инвалидами в результате исполнения служебных обязанностей.

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