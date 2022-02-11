Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1911.02.2022 15:25

На Байконуре собрали ракету под первый в 2022 году пуск с космодрома

На космодроме Байконур специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» завершили общую сборку ракеты космического назначения Союз-2.1а / Прогресс МС-19. 15 февраля 2022 года ей предстоит вывести на околоземную орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-19» с 2,5 тоннами грузов для экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию.

В пятницу, 10 февраля, на первом этапе работ проведена стыковка космической головной части (с «грузовиком» под створками обтекателя) с третьей ступенью ракеты-носителя «Союз-2.1а», затем эту сборку пристыковали к «пакету» носителя (первая и вторая ступени). По завершении механической сборки проведены электрические соединения и проверки собранной ракеты.

Ранее Государственная комиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-19» на стартовый стол космодрома Байконур. Вывоз ракеты космического назначения Союз-2.1а / Прогресс МС-19 состоится утром в субботу, 12 февраля 2022 года. После доставки на стартовый комплекс ее установят в стартовое устройство, и после сведения колонн обслуживания специалисты Госкорпорации «Роскосмос» проведут работы по графику первого стартового дня.

MIL OSI