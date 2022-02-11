Минспорт России разработал правила оказания физкультурно-оздоровительных услуг

Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации разработало проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания физкультурно-оздоровительных услуг» и представило его для публичного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Инициатива Минспорта России направлена на повышение качества оказания гражданам физкультурно-оздоровительных услуг, защиту прав и интересов людей, получающих соответствующие услуги. Для организаций устанавливаются единые правила и требования. В частности, сотрудники организаций должны иметь профильное образование в соответствии с профессиональными стандартами.

Постановление регламентирует порядок и условия оказания физкультурно-оздоровительных услуг, регулирует правоотношения между потребителем и исполнителем услуг.

Проект постановления был разработан на основании введения налогового вычета за занятия спортом. Напомним, что с 2022 года граждане смогут получать социальный налоговый вычет за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги. С декабря 2021 года Минспорт России ежегодно утверждает перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги, за которые россияне смогут получить социальный налоговый вычет. Для включения в перечень требуется, чтобы физическая культура и спорт были основным видом деятельности организаций, в штате работали сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального, а организации не были в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг. В 2021 году в перечень вошли более 3800 организаций во всех регионах страны.

Заявить вычет по НДФЛ за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги налогоплательщик сможет: с 2022 года – через работодателя по фактическим расходам; с января 2023 года – самостоятельно через личный кабинет портала «Государственные услуги» или непосредственно в территориальном управлении Федеральной налоговой службы. Со стороны потребителя получение налогового вычета на занятия спортом будет мало чем отличаться от любого другого социального налогового вычета. Ему необходимо быть плательщиком НДФЛ и иметь документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг (копии договоров, кассовые чеки). Обратиться за оформлением вычета можно в районную ИФНС или к работодателю. Получить вычет можно не только за себя, но и за детей.

Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей. Гражданин вправе получить вычет в размере 13%, что не должно превышать 15,6 тысячи рублей.

Пресс-служба Минспорта России

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