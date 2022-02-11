К. Косачев провел встречу с депутатом Бундестага ФРГ, представителем фракции «левых» в ПАСЕ А. Хунко

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе беседы были затронуты вопросы межпарламентского сотрудничества, в том числе на международных площадках.

Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, представителем фракции «левых» в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреем Хунко.

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В ходе беседы основное внимание было уделено межпарламентскому сотрудничеству как на двустороннем уровне, так и на международных площадках. Собеседники обменялись мнениями о взаимодействии в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы. В частности, речь шла о необходимости изменения подходов к процедуре странового мониторинга и целесообразности перехода от страновых к тематическим дискуссиям в Ассамблее в интересах повышения эффективности деятельности ПАСЕ.

Константин Косачев провел встречу с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, представителем фракции «левых» в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреем Хунко

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Константин Косачев провел встречу с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, представителем фракции «левых» в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреем Хунко

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Константин Косачев провел встречу с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, представителем фракции «левых» в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреем Хунко

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Константин Косачев провел встречу с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, представителем фракции «левых» в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреем Хунко

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Константин Косачев провел встречу с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, представителем фракции «левых» в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреем Хунко

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Константин Косачев провел встречу с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, представителем фракции «левых» в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреем Хунко

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Константин Косачев провел встречу с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, представителем фракции «левых» в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреем Хунко

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Константин Косачев провел встречу с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, представителем фракции «левых» в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреем Хунко

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Константин Косачев провел встречу с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, представителем фракции «левых» в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреем Хунко

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Константин Косачев провел встречу с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, представителем фракции «левых» в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреем Хунко

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Константин Косачев провел встречу с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, представителем фракции «левых» в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреем Хунко

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Константин Косачев провел встречу с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, представителем фракции «левых» в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреем Хунко

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Константин Косачев провел встречу с депутатом Бундестага Федеративной Республики Германия, представителем фракции «левых» в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреем Хунко

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По словам Константина Косачева, подобные встречи дают возможность для обсуждения наиболее важных вопросов общеевропейской повестки и позволяют «сверить часы», получить разъяснения о позициях друг друга из первых рук.

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