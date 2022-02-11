В Совете Федерации состоится 517-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Перед сенаторами выступит Министр природных ресурсов и экологии РФ А. Козлов.

На 517-м заседании сенаторы заслушают информацию о результатах рассмотрения комитетами Совета Федерации представленных Президентом РФ для проведения консультаций кандидатур на должности региональных прокуроров и прокуроров специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ. Накануне кандидатуры были рассмотрены в ходе консультаций комитетов верхней палаты парламента.

В повестке заседания — вопрос об изменении границ Калужской и Брянской областей. Сенаторы рассмотрят также ряд законов, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности, деофшоризацию экономики, развитие специальных административных районов, противодействие незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в интернете. Будут обсуждаться законы, направленные на обеспечение выплаты вознаграждения присяжным заседателям, повышение пенсионных выплат ветеранам боевых действий и др.

Состоится «правительственный час», в рамках которого Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов расскажет о ходе реализации национального проекта «Экология» и ответит на вопросы законодателей.

Отчеты о работе за 2021 год представят комитеты СФ по бюджету и финансовым рынкам, по экономической политике, по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, а также временные комиссии верхней палаты по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, по сохранению и развитию народных художественных промыслов в РФ и по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Информацию о своей работе представят полномочные представители Совета Федерации в Государственной Думе, Верховном Суде РФ, в Счетной палате РФ, в Министерстве юстиции РФ, а также полномочный представитель СФ по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

В формате «время эксперта» по вопросам постковидной реабилитации перед сенаторами выступит президент Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, доктор медицинских наук, профессор Зураб Кекелидзе.

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