В рамках «Времени эксперта» на заседании Совета Федерации выступил профессор З. Кекелидзе

Source: Russia – Council of the Federation

Эксперт затронул вопросы постковидной реабилитации, в том числе влияния болезни на умственные и психические способности человека.

На заседании Совета Федерации в формате «Время эксперта» выступил президент Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, доктор медицинских наук, профессор Зураб Кекелидзе.

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Он рассказал, что коронавирусная инфекция у части пациентов вызывает так называемое нарушение проницаемости гематоэнцефалического барьера, который находится на пути проникновения крови через артерии в мозг. «Естественно, это отражается и на самом течении ковида, и на постковидном синдроме».

По словам Зураба Кекелидзе, в частности, больные перестают чувствовать запахи, у них наблюдается потеря вкуса. Одновременно с этим имеют место нарушения памяти.

«Есть и другие нарушения – такие как раздражительность, вспышки гнева, капризность, которые ранее не были характерны для человека. Кроме того, появляются затруднение концентрации внимания, рассеянность. Это нередко приводит к затруднению выполнения рутинной работы», — добавил эксперт.

Он также сообщил, что зачастую у пациентов возникают психические расстройства, которые квалифицируются специалистами как острая реакция на стресс, посттравматическое стрессовое расстройство. В части случаев таким людям требуется обследование и лечение у врача-психиатра.

С учетом того, что граждане далеко не всегда обращаются в психоневрологические диспансеры, где ведут прием профильные медики, Зураб Кекелидзе предложил в период борьбы с коронавирусом прикомандировать часть врачей-психотерапевтов и психиатров к обычным поликлиникам.

Комментируя выступление эксперта, заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев отметил, что существующей системой ОМС не предусмотрен прием психиатрами пациентов в обычных поликлиниках и больницах. «А в психиатрические больницы люди не идут, так как боятся встать там на учет». Вице-спикер СФ предложил поручить Комитету СФ по социальной политике рассмотреть вопрос вместе с Министерством здравоохранения РФ – как оказать психиатрическую помощь людям, нуждающимся в ней после перенесенного ковида. Сенаторы поддержали это предложение.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что психиатрическая реабилитация может быть включена, так же как и иные виды реабилитации, в систему обязательного медицинского страхования.

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