В. Полетаев представил на заседании СФ информацию о результатах рассмотрения кандидатур на должности прокуроров субъектов РФ и прокуроров специализированных прокуратур

Source: Russia – Council of the Federation

Все представленные Президентом РФ кандидатуры были поддержаны.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай представил на заседании СФ информацию о результатах рассмотрения предложенных Президентом России кандидатур для назначения на должности прокуроров субъектов Российской Федерации и прокуроров специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ.

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Парламентарий сообщил, что комитеты СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, по обороне и безопасности, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провели совместное заседание, на котором состоялись консультации по представленным кандидатурам.

Были обсуждены кандидатуры Максима Жука – на должность прокурора г. Севастополя, Сергея Жуковского – на должность прокурора Ленинградской области, Владислава Малкина – на должность прокурора Владимирской области, Андрея Попова – на должность военного прокурора Центрального военного округа, Владислава Приходченко – на должность военного прокурора Южного военного округа, Алексея Тимошина – на должность прокурора Орловской области, Андрея Шевцова – на должность Амурского бассейнового природоохранного прокурора.

Владимир Полетаев отметил, что в соответствии с Регламентом Совета Федерации на совместное заседание комитетов был приглашен Генеральный прокурор РФ и сенаторы Российской Федерации — представители соответствующих субъектов. Сенаторы были проинформированы о проведении совместного заседания.

Все предложенные кандидатуры были поддержаны.

В соответствии с Регламентом Совета Федерации по итогам проведенных консультаций материалы направлены Председателю палаты Валентине Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга для информирования об итогах консультаций Президента РФ.

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