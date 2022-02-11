В. Полетаев: Важным аспектом государственной политики является оказание бесплатной юридической помощи

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор представил информацию о работе полномочного представителя СФ в Министерстве юстиции Российской Федерации.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, полномочный представитель СФ в Министерстве юстиции Российской Федерации Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай представил на заседании Совета Федерации информацию о работе в 2022 году.

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По его словам, основное внимание было уделено реализации федеральными органами государственной власти Постановления Совета Федерации «О приоритетных направлениях совершенствования законодательства в сфере юстиции», в котором нашли отражение наиболее актуальные вопросы, касающиеся компетенции Министерства юстиции РФ, Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения наказаний.

Сенатор отметил, что важным аспектом государственной политики является оказание бесплатной юридической помощи. «В этой части продолжается работа по созданию федеральной государственной информационной системы «Правовая помощь», в рамках которой будет действовать единый государственный портал правового просвещения и бесплатной правовой помощи для населения».

Владимир Полетаев напомнил, что в прошлом году был принят Федеральный закон «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», в соответствии с положениями которого было установлено право государственного юридического бюро направлять в органы государственной власти и местного самоуправления, в общественные и иные организации официальные обращения о предоставлении справок, запросов и иных документов, необходимых для оказания гражданам бесплатной юридической помощи. Установлена и соответствующая обязанность указанных субъектов предоставлять письменные ответы на такие запросы в обязательном порядке.

Среди важных законодательных инициатив сенатор отметил разработанный Минюстом России проект федерального закона, предусматривающий создание реестра должников по алиментным обязательствам и законопроект, направленный на создание системы мер экономического стимулирования организаций по использованию труда осужденных к принудительным работам. «Особого внимания заслуживает подготовленный Минюстом проект федерального закона «О пробации в Российской Федерации», положения которого впервые определяют перечень органов исполнительной власти и организаций, вовлеченных в систему пробации. Предполагается, что сама система будет создана на базе уголовно-исполнительной инспекции».

Важными остаются вопросы контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, сказал парламентарий.

Он также отметил, что продолжается работа по разработке проектов новых Кодекса РФ об административных правонарушениях и Процессуального кодекса РФ. «Повышенное внимание вызывает получивший широкий общественный резонанс вопрос о недопустимости применения пыток в уголовно-исполнительной системе». В декабре 2021 года в Государственную Думу был внесен законопроект, направленный на модернизацию уголовно-правовых мер противодействия пыткам, разработанный сенаторами РФ Андреем Клишасом, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Владимиром Полетаевым и депутатом Государственной Думы Павлом Крашенинниковым.

«Была продолжена работа над законопроектом, положения которого направлены на обеспечение доступности нотариальных услуг. В 2022 году в дополнение к обозначенным направлениям работы планируется организовать взаимодействие с Минюстом России по приведению законодательства в соответствие с внесенными в Конституцию РФ изменениями, а также по мониторингу принятия подзаконных нормативных правовых актов».

Владимир Полетаев отметил конструктивное взаимодействие с Министерством юстиции РФ, Федеральной службой судебных приставов и Федеральной службой исполнения наказаний.

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