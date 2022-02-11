В. Кравченко рассказал о работе в качестве полпреда СФ по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей

Source: Russia – Council of the Federation

Среди основных векторов деятельности — снижение чрезмерной административной нагрузки, защита предпринимателей от избыточного уголовного преследования, выработка мер финансового стимулирования субъектов МСП.

Член Комитета СФ по экономической политике Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области выступил с информацией о своей работе в качестве полномочного представителя Совета Федерации по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей за 2021 г.

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Сенатор рассказал, что совместно с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым ведется активная деятельность, нацеленная на создание комфортных условий для развития бизнеса. «В этом направлении органами государственной власти в целом, и Советом Федерации в частности, проведена большая работа».

Владимир Кравченко отметил, что среди основных векторов — снижение чрезмерной административной нагрузки, защита предпринимателей от избыточного уголовного преследования и либерализация законодательства по экономическим статьям, выработка мер финансового стимулирования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Парламентарий сообщил, что во взаимодействии с Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей проводятся совместные мероприятия, в том числе на площадке Совета Федерации, посвященные мерам поддержки субъектов МСП. «Их итогом становятся предложения, адресованные в первую очередь, Правительству Российской Федерации».

Кроме того, продолжил Владимир Кравченко, поддерживается активное сотрудничество с Уполномоченным, нацеленное на защиту прав предпринимателей в субъектах РФ. Также осуществляется законотворческая деятельность в форме экспертных заключений на законодательные инициативы, поступающие в Комитет СФ по экономической политике.

«Работа в заданных форматах позволила нам выработать конкретные рекомендации, нацеленные на улучшение экосистемы предпринимательства», — подчеркнул сенатор.

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