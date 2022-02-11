Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика11.02.2022 21:36

Всех космонавтов «спасли» после аварийной посадки в лесисто-болотистой местности

Условный экипаж в составе инструктора Центра подготовки космонавтов Дмитрия Закотенко, астронавтов NASA Франциско Рубио и Лорел О’Хара отработал навыки выживания в зимнем лесу. Эта тренировка стала завершающей в цикле аналогичных испытаний, которые проходили с конца января 2022 года.

Каждый из трех условных экипажей испытал трудности, связанные с погодными условиями: высокие сугробы, отсыревшие дрова, мокрый снег. Все эти факторы заставили тратить много времени и сил на выполнение поставленных задач.

Франциско Рубио родился в Лос-Анджелесе, но своим родным городом считает Майами. Лорел О’Хара — уроженка Хьюстона. Оба астронавта еще не имеют опыта космических полетов и активно готовятся к ним не только у себя на родине, но и в России. Летом 2021 года вместе с космонавтами они принимали участие в тренировках по действиям экипажа при посадке спускаемого аппарата на водную поверхность, а сейчас успешно прошли испытания в заснеженном лесу. Экипаж выполнил поставленные перед ним задачи: осуществил постройку укрытий, подачу сигналов спасателям, оказание медицинской помощи и взаимодействие с поисково-спасательной службой.

Напомним, что помимо условного экипажа американских астронавтов, в тренировках принимали участие кандидаты в космонавты отряда Роскосмоса Арутюн Кивирян, Сергей Тетерятников, Александр Колябин; космонавты-испытатели отряда Роскосмоса Олег Платонов и Константин Борисов, а также инструкторы ЦПК.

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