А. Яцкин: Совет Федерации последовательно реализует приоритеты своей законопроектной работы

Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ представил информацию о работе полномочного представителя СФ в Государственной Думе.

На 517-м заседании Совета Федерации первый заместитель Председателя СФ, полномочный представитель СФ в Государственной Думе Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области представил информацию о работе за 2021 год.

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Первый вице-спикер СФ подчеркнул, что в отчетный период особое внимание уделялось работе над прохождением в Государственной Думе инициированных сенаторами проектов законов, направленных на системную модернизацию государства в рамках реализации целей и задач, определенных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию, указах Президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации.

Парламентарий выделил инициированные сенаторами и принятые социально значимые законы о гарантиях работникам, имеющим несовершеннолетних детей и о праве на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы лицам, ухаживающим за инвалидами I группы. Также приняты сенаторские законы, направленные на содействие занятости и развитие рынка труда, на дополнительную поддержку инвалидов и социально уязвимых категорий граждан. «Немаловажно, что была отлажена и работа по преодолению разногласий. Результативно проведена согласительная комиссия по федеральному закону об организации профессионального обучения. Доработанный закон принят Государственной Думой в редакции согласительной комиссии, одобрен Советом Федерации и подписан Президентом».

Андрей Яцкин отметил активную работу сенаторов при прохождении в парламенте всех ключевых законодательных инициатив, реализации приоритетов законопроектной работы.

За отчетный период полномочный представитель Совета Федерации представлял позицию палаты на 32 заседаниях Совета Государственной Думы, обеспечивал гармонизацию графиков 56 пленарных заседаний Государственной Думы и 20 пленарных заседаний Совета Федерации, координацию участия сенаторов в заседаниях Государственной Думы, согласование сопровождения в Совете Федерации Примерных программ законопроектной работы Государственной Думы в части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению.

«Важным функциональным «узлом» для включения нашей палаты в ранние этапы законотворчества является Комиссия Правительства по законопроектной деятельности», — сказал Андрей Яцкин. Первый вице-спикер СФ принял участие в 33 заседаниях этой Комиссии.

Особую роль, считает первый вице-спикер СФ, играют продемонстрировавшие очень высокую продуктивность ежегодные встречи Совета палаты с Председателем Правительства, а также регулярные встречи Председателя СФ со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти. «На сегодняшний день реализация поручений, данных в прошлом году по итогам таких рабочих мероприятий, составляет свыше 90 процентов».

«Наша скоординированная работа с профильными комитетами Государственной Думы по подготовке поправок ко вторым чтениям позволила за 2021 год выйти на принятие сенаторских поправок к 91 федеральному закону», — отметил Андрей Яцкин.

Всего за 2021 год сенаторами, в том числе, совместно с другими субъектами права законодательной инициативы внесено в Государственную Думу 169 законопроектов. 114 из них в данный момент находятся на разной стадии рассмотрения. По 55 законопроектам рассмотрение по различным основаниям завершено. Государственной Думой приняты, одобрены Советом Федерации, подписаны Президентом и опубликованы свыше 30 сенаторских законов, включая 1 федеральный закон, принятый в редакции согласительной комиссии после отклонения Советом Федерации.

«Примером продуктивного взаимодействия стала оперативная проработка Перечня социально значимых законопроектов, внесенных сенаторами в Государственную Думу в 2021 году. Целый ряд социально значимых законопроектов сейчас находится на различных этапах рассмотрения. Их продвижение в Государственной Думе – наш приоритет на 2022 год», — подчеркнул Андрей Яцкин.

Первый вице-спикер СФ отдельно отметил усилия по поддержанию взаимодействия обеих палат с законодательными органами регионов. «Продолжалась работа по линии Совета законодателей и его Президиума, которая в прошлом году проходила под эгидой Государственной Думы. В общей сложности было проведено 5 заседаний.

В связи с переходом в текущем году эстафеты по организации деятельности Совета Законодателей к Совету Федерации Андрей Яцкин проинформировал о ряде приоритетных вопросов его повестки.

«Совместно с коллегами в Государственной Думе и законодательных собраниях субъектов Федерации предстоит проработать такие значимые для регионального развития и качества жизни вопросы как зачисление в бюджеты регионов налога на прибыль организаций после трансформации консолидированных групп налогоплательщиков, приведение в порядок инфраструктуры оздоровления, реабилитации и отдыха детей, поиск оптимальных путей оказания помощи страдающим от орфанных заболеваний, а также стратегический вопрос развития отечественной селекции».

Андрей Яцкин выразил признательность руководству Государственной Думы и Правительства за партнерское взаимодействие в законодательной работе.

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