А. Кутепов представил на заседании Совета Федерации отчет Комитета СФ по экономической политике о работе за 2021 год

Source: Russia – Council of the Federation

В числе приоритетов комитета – инвестиционный климат, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга представил на заседании палаты отчет Комитета СФ по экономической политике о работе за 2021 год.

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Сенатор сообщил, что в отчетный период Комитетом рассмотрено 172 федеральных закона, по 66 из них Комитет являлся ответственным исполнителем. 14 проектов Федеральных законов внесено в Государственную Думу при участии членов Комитета. Принято 10 Федеральных законов.

Были проведены экспертизы трехсот законопроектов в рамках так называемого «нулевого чтения». Состоялось 23 заседания Комитета, из них 11 расширенных и два выездных (Ульяновск, Камчатка). Всего на заседаниях Комитета рассмотрено 510 актуальных вопросов экономической политики.

Сенатор подчеркнул, что в числе приоритетов Комитета – инвестиционный климат. В 2021 году создана правовая основа запуска региональных соглашений о защите и поощрении капиталовложений, упрощен доступ бизнеса к этому инструменту, увеличен срок действия «стабилизационной оговорки» с 6 до 10 лет для проектов сельского хозяйства, образования и здравоохранения.

В прошедшем году Комитет продолжил активную деятельность по совершенствованию законодательства в сфере развития транспорта и транспортной инфраструктуры. Ключевым стал принятый федеральный закон об отмене технического осмотра транспортных средств физических лиц.

К важным итогам работы Комитета относится принятие Федерального закона о газификации в части бесплатного подключения к газу до границ участка жилых домов. Изменился и статус региональных топливно-энергетических балансов. Из статистических документов они превратились в прогнозные. Именно на их основе будут формироваться межрегиональные и региональные программы газификации, схемы расположения объектов газоснабжения для обеспечения населения газом.

Всего в 2021 году Комитетом подготовлено 10 парламентских слушаний, 79 «круглых столов», 57 совещаний и заседаний рабочих групп.

Андрей Кутепов отметил, что важным итогом парламентских слушаний по вопросам транспортной доступности стало принятие постановления Правительства, которое снимает избыточные требования по транспортной безопасности применительно к региональным аэродромам малой интенсивности полетов. Это позволит сократить затраты субъектов на безопасность и увеличит транспортную доступность труднодоступных населенных пунктов.

Наряду с этим Комитет добился включения мероприятий по восстановлению аварийных и предаварийных мостов в федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги». В целях мониторинга реализации в регионах данных проектов в Совете Федерации создана межведомственная рабочая группа.

В целях реализации Послания Президента в части подъема экономики регионов Комитет отслеживает исполнение индивидуальных программ развития 10-ти наиболее проблемных из них. «Погружение сенаторов и министерств-кураторов в проблемы регионов позволило, в частности, ускорить проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, обеспечить докапитализацию региональных гарантийных фондов и фондов микрофинансирования. В целом за два года реализации программ создано более 4000 новых рабочих мест, привлечен общий объем инвестиций в размере 40 млрд рублей».

Андрей Кутепов указал, что исполнение комитетом поручения Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по мониторингу институтов развития способствовало началу их реформирования. «По информации Счетной палаты, за 5 лет – с 2015 по 2020 год, на институты развития – было выделено 1 трлн 90 млрд рублей. Теперь принят Федеральный закон и сегодня консолидация компетенций развития на базе ВЭБа поддерживается, при этом заключенное соглашение о сотрудничестве Совета Федерации с ВЭБом позволит придать новый импульс экономическому и инфраструктурному развитию страны».

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