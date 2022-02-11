А. Кутепов: Наш законопроект направлен на более справедливое налоговое регулирование в отношении никотинсодержащей продукции

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы внесли законопроект об изменениях в статьи 181 и 193 части второй Налогового кодекса РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга внес проект федерального закона об изменениях в статьи 181 и 193 части второй Налогового кодекса РФ. Документ разработан с целью установления порядка взимания акцизов с электронных систем доставки никотина (ЭСДН) одноразового использования.

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Как сообщил Андрей Кутепов, законопроектом вводится комбинированная ставка акциза и на одноразовые электронные средства доставки никотина (вейпы), и на жидкость, которая неотделима от этого устройства.

Законопроектом устанавливается порядок обложения акцизом электронных систем доставки никотина одноразового использования, предусматривающий в отношении таких систем комбинированную ставку акциза

Законопроектом устанавливается порядок обложения акцизом электронных систем доставки никотина одноразового использования, предусматривающий в отношении таких систем комбинированную ставку акциза. Она включает ставку акциза за каждую единицу устройства и ставку акциза за каждый миллилитр жидкости, содержащейся в таком устройстве и неотделимой от него.

Сенатор отметил, что составляющими частями вейпов одноразового использования являются и само устройство, и жидкость, то есть два подакцизных товара. При этом, согласно принципу однократности налогообложения, обложение акцизом вейпа одноразового использования осуществляется один раз — по ставке, установленной для электронных систем доставки никотина. Аналогичная ситуация может складываться и с налогообложением комплектов, содержащих как устройство многоразового использования, так и контейнер с жидкостью. Товары, представленные в комплекте, должны быть классифицированы по коду на устройство электронной системы доставки никотина. Таким образом, при ввозе комплекта акциз уплачивается только за само устройство.

Андрей Кутепов подчеркнул, что законопроект направлен на установление более справедливого налогового регулирования, на максимальное привлечение в федеральный бюджет дополнительных доходов от никотинсодержащей продукции. В результате принятия документа объем дополнительных доходов федерального бюджета может составить свыше 1 млрд рублей в год только за счет дополнительных поступлений акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина одноразового использования.

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