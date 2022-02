10.02.2022 Zmiany w Kierownictwie Ministerstwa Finansów

Source: Government of Poland in Polish

Zmiany w Kierownictwie Ministerstwa Finansów10.02.2022

Prezydent Andrzej Duda przyjął 10 lutego 2022 r. rezygnację Tadeusza Kościńskiego z funkcji ministra finansów.

Obowiązki ministra finansów będzie wykonywał premier Mateusz Morawiecki.

Minister Kościński kierował pracą resortu finansów od 15 listopada 2019 r.

Życiorys Tadeusza Kościńskiego

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie (w tym międzynarodowe) w sektorze bankowym oraz administracji, gdzie zajmował kierownicze stanowiska.

Od 1997 r. pełnił funkcję dyrektora w Banku Zachodnim WBK. Wcześniej pracował w Polskim Banku Rozwoju, Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku Śląskim, Pomorskim Banku Kredytowym, a także w dwóch bankach w Londynie.

Od 27 listopada 2015 r. do 15 stycznia 2018 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Od 16 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. A od 7 stycznia 2019 r. przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów w Komisji Nadzoru Finansowego.

Od 1 lipca 2019 r. do 15 listopada 2019 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, a od 15 listopada 2019 r. powołany na stanowisko ministra finansów.

6 października 2020 r. został powołany na stanowisko ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. 26 października 2021 r. powołany na stanowisko ministra finansów.

Absolwent Goldsmiths University of London. Fundator Fundacji Kresy Historii.

