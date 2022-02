10.02.2022 Zimowa prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej zakłada wzrost PKB Polski

Source: Government of Poland in Polish

Komisja prognozuje wzrost realnego PKB dla Polski na poziomie 5,5% w 2022 roku.

W latach 2022-23 nasz kraj pozostanie w czołówce krajów UE z najwyższym tempem wzrostu PKB.

PKB dla Polski

Dziś została zaprezentowana najnowsza, zimowa prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej (KE). Komisja oczekuje wzrostu realnego PKB Polski na poziomie 5,5% w 2022 r. oraz 4,2% w 2023 r., po wzroście 5,7% zanotowanym w ubiegłym roku.

Prognozy na rok bieżący są wyższe od jesiennych projekcji z listopada ubiegłego roku o 0,3 pkt proc., a na rok 2023 o 0,2 pkt proc. niższe. Przewidywania na rok 2022 są wyraźnie wyższe od obecnego konsensusu rynkowego, według którego tempo wzrostu PKB wyniesie 4,4% (mediana, Refinitiv, I ’22).

W latach 2022-23 nasz kraj pozostanie w czołówce krajów UE z najwyższym tempem wzrostu PKB, przy czym w 2022 r. szybszy wzrost PKB od Polski zanotują jedynie Malta i Hiszpania. Z kolei takie samo tempo wzrostu jak dla Polski Komisja prognozuje dla Irlandii i Portugalii.

W swojej ocenie KE zwraca uwagę na lepszą od oczekiwań dynamikę PKB w II połowie ubiegłego roku potwierdzającą odporność polskiej gospodarki na kolejne fale pandemii i zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw.

Zdaniem KE od II kw. bieżącego roku powinno nastąpić przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, po przejściowym spowolnieniu na początku roku, wywołanym wzrostem zakażeń COVID-19.

Inne wskaźniki gospodarcze

Na wysokim poziomie ma pozostać dynamika konsumpcji prywatnej czemu będzie sprzyjać korzystna sytuacja na rynku pracy oraz reforma podatkowa.

KE zakłada również kontynuację ożywienia aktywności inwestycyjnej m.in. za sprawą dobrej sytuacji finansowej przedsiębiorstw i konieczności zwiększenia przez nie mocy wytwórczych. Utrzymanie dynamiki aktywności gospodarczej w 2022 r. to także efekt stopniowego wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy, które przeznaczone będą na finansowanie publicznych i prywatnych inwestycji.

Inflacja

KE przewiduje, że inflacja (HICP) w bieżącym roku sięgnie 6,8%, by w przyszłym roku obniżyć się do 3,8% wobec 5,2% zanotowanych w 2021 r.

