10.02.2022 Premier: nasz rząd zrobi wszystko, aby zająć się problemami rolników

Source: Government of Poland in Polish

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W obecności parlamentarzystów i przedstawicieli środowiska rolniczego mówił o szansach i wyzwaniach jakie stoją przed polską wsią. Wśród poruszonych tematów znalazła się kwestia dopłat do nawozów, walka z ASF czy przetwórstwo rolne. Premier zapewnił rolników o wsparciu. Zaznaczył też, że rząd zajmuje się problemami z jakimi boryka się dziś polska wieś.

Wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę na dopłaty do nawozów

Europa, w tym również Polska, zmaga się z inflacją i huśtawką cenową. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że obecna sytuacja jest spowodowana czynnikami płynącymi zarówno ze Wschodu jak i Zachodu. Polityka, jaką prowadzi Moskwa w stosunku do cen gazu odbija się na całej Unii Europejskiej. Ceny energii spowodowane są w dużej mierze przez bardzo wysokie ceny uprawnień do emisji CO2 nakładane przez UE.

Szef rządu podkreślił, że ponad miesiąc temu skierował wniosek do Komisji Europejskiej. Chodzi o otrzymanie zgody na udzielanie dopłat do nawozów dla rolników. Do tej pory rząd wprowadził zerową stawkę VAT na nawozy. – W przypadku tych rolników, którzy nie wykorzystują zwrotów VAT-u jest to jakaś korzyść. Dla tych rolników, którzy i tak mają zwroty VAT-u nie ma tutaj korzyści. My sobie z tego zdajemy sprawę – powiedział premier. Szef rządu zaapelował do Komisji Europejskiej o to, żeby jak najszybciej udzieliła zgody Polsce na dopłaty do nawozów.

Walka z ASF i klęski żywiołowe

Jednym z problemów, który dotyka polską wieś jest Afrykański Pomór Świń. Premier w Sejmie zaapelował do wszystkich ugrupowań parlamentarnych o wsparcie ustawy, która umożliwia odstrzał dzików – nosiciela ASF. Kluczowym elementem jest również odpowiednia bioasekuracja gospodarstw. Pozwala ona na ograniczenie ryzyka zawleczenia choroby do stada.

Klęski żywiołowe, gwałtowne zjawiska pogodowe to czynniki, które znacząco utrudniają pracę na wsi, ale także często uniemożliwiają planowanie inwestycyjne. – Klęski żywiołowe to problem szerszy. Dotknęły nas w 2018 i 2019 roku. To była klęska suszy. Wypłaciliśmy wtedy rolnikom od 2 do 2,5 mld zł w każdym roku – czyli łącznie blisko 5 mld zł – podsumował premier.

Szef rządu podkreślił, że zostanie wdrożony nowy system ubezpieczeniowy. – Przejęliśmy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i w oparciu o ten system chcemy możliwie szeroko udostępnić ubezpieczenia dla rolników – z bardzo wydatnym wsparciem ze strony Skarbu Państwa – poinformował.

Przetwórstwo rolne

– Kolejny wielki problem na wsi wiąże się właśnie z ostatnimi 30 latami. W tym czasie różne rządy wyprzedały majątek przetwórczy. Dzisiaj przetwórstwo rolne w dużym stopniu znajduje się w rękach zagranicznego kapitału – zauważył premier. Dodał, że dla rządu produkcja rolna to także bezpieczeństwo kraju. – Wiemy doskonale jak dzisiaj zbierają się nad Polską, nad Europą, a w szczególności nad naszymi wschodnimi sąsiadami burzowe chmury. Aby zapobiegać temu zabezpieczamy różnego rodzaju elementy architektury bezpieczeństwa w różnych częściach naszego państwa. Jedną z nich jest bezpieczeństwo żywnościowe. Rolnik polski zapewnia to bezpieczeństwo żywnościowe – podkreślił.

Środki unijne dla polskich rolników

– Dla 95-97 proc. rolników wyrównamy dopłaty, a nawet przekroczymy średnią unijną. To będzie coś, na co polscy rolnicy czekali długo. Coś, co wyrówna warunki konkurencyjne względem rolników niemieckich, francuskich, austriackich czy innych. Będziemy ten program wzmacniania dopłat cały czas rozwijać – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że ze względu na przedłużający się czas akceptacji Krajowego Planu Odbudowy, rząd nie będzie czekał na ostateczne zatwierdzenie. Znajdują się tam bardzo ważne programy, takie jak program retencji wodnej, wsparcie przetwórstwa, energia dla polskiej wsi. – Chcę zagwarantować i zadeklarować po raz pierwszy, że my te programy będziemy realizować niezależnie od tego czy proces akceptacji KPO będzie trwał miesiąc, rok czy 2 lata. Te pieniądze w końcu dostaniemy, ale programy realizujemy już dzisiaj – podkreślił szef rządu. Premier dodał, że polecił już Ministerstwu Finansów zabezpieczenie odpowiednich środków krajowych po to, żeby móc rozpisywać przetargi, dokonywać wypłat i realizować pierwsze duże zmiany tym obszarze.

