Члены профильного Комитета СФ обсудили вопросы реализации молодежной политики в регионах

Source: Russia – Council of the Federation

Перед сенаторами выступила глава Росмолодежи К. Разуваева.

Состоялось заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике. Мероприятие провела председатель Комитета СФ Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

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Сенаторы обсудили современные реалии и новые вызовы государственной молодежной политика. По словам Инны Святенко, вопросы молодежной политики стоят очень остро. «Профильный Комитет СФ являлся инициатором внесения законопроекта о молодежной политике. Палата молодых законодателей при СФ в свою очередь инициировала поправку в Конституцию РФ, касающуюся приоритетности молодежной политики», — сказала глава Комитета. «Сейчас принципиально важно понять, как реализуются эти положения на федеральном и региональном уровнях».

Перед членами Комитета СФ выступила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Она поблагодарила сенаторов за активное взаимодействие в ходе подготовки и принятия законодательных решений в сфере молодежной политики, выстраивания системной работы в этом направлении, унификации работы на федеральном и региональном уровнях. «На сегодняшний день уже 75 субъектов РФ привели свое законодательство в соответствие с федеральным. 10 регионов продолжают эту работу».

Глава Росмолодежи рассказала об основных итогах и планах работы. «Мы ставим задачу вовлечь наибольшее количество молодых людей в социально полезную повестку, создать для них условия для развития», — подчеркнула Ксения Разуваева.

Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Инна Святенко

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Ольга Забралова

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Сергей Горняков

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Оксана Хлякина

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Она рассказала об успешной реализации Федеральным агентством по делам молодежи совместно с АНО «Россия — страна возможностей» Всероссийского конкурса для школьников и студентов «Большая перемена». В 2021 году во Всероссийском конкурсе для школьников и студентов «Большая перемена» приняли участие более 2,5 миллионов человек, что составляет более 22 процентов от общего числа обучающихся в 5–11 классах. Для студенческой аудитории в 2021 году Федеральным агентством по делам молодежи совместно с Министерством науки и высшего образования РФ запущен Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», участниками которого стали 568 тыс. студентов. Важным элементом конкурса является возможность получить оценку своих возможностей и построить траекторию своего развития, попробовать себя в новых ролях. По итогам конкурса 200 победителей из числа студентов получили по 1 млн руб. и возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях, а 50 образовательных организаций высшего образования — по 2,5 млн руб. на развитие. Старт второго сезона конкурса состоялся 25 января 2022 года, планируется, что в нем примут участие не менее 1 млн человек.

По словам главы Росмолодежи, совместно с профильными ведомствами, вузами и регионами РФ успешно реализуются также федеральный проект «Молодежь России», студенческие, волонтерские, патриотические и другие проекты, в том числе в сфере занятости молодежи, ее творческого и культурного развития. Другое направление работы – постоянный мониторинг реализации молодежной политики в регионах, состояния инфраструктуры детского и молодежного досуга. «На сегодняшний день в ведении ведомства находятся 1035 учреждений, в 90 процентах из них никогда не проводился капитальный ремонт или реконструкция. Износ инфраструктуры составляет больше 70 процентов, что не дает возможности полноценной реализации молодежных проектов на региональном уровне. Будем просить поддержки сенаторов и глав регионов в этом вопросе».

Ксения Разуваева ответила также на вопросы сенаторов по теме занятости молодежи, создания кадрового резерва, проектов для сельской молодежи и др.

В ходе заседания сенаторы рассмотрели и поддержали поправки в Земельный кодекс РФ в части снятия ограничений в обороте земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Были рассмотрены вопросы подготовки «Времени эксперта» на тему «COVID-19 как чрезвычайная ситуация». 11 февраля на заседании СФ на эту тему перед сенаторами выступит президент Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист — психиатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор Зураб Кекелидзе.

Также были одобрены изменения в состав Экспертного Совета по физической культуре и спорту при Комитете СФ по социальной политике.

Комментируя итоги заседания Комитета СФ, заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области отметила, что за последние несколько лет фокус внимания государства к молодежи и молодежной политике возрос многократно. «Совет Федерации придает особое значение вопросам развития молодежной политики и предоставления государственных гарантий молодежи.

Галина Карелова напомнила, что по инициативе сенаторов понятие «молодежная политика» было закреплено в Конституции Российской Федерации. Предложенная поправка дала возможность для формирования базового закона, а также установила нормы, необходимые для определения социальных гарантий и вектора развития молодежной политики», — сказала вице-спикер СФ.

По словам сенатора, принятый впоследствии федеральный закон о молодежной политике разграничил полномочия РФ и субъектов, определил основные понятия и направления молодежной политики, что обеспечило закрепление правового статуса молодежи и формирование целостного политического направления на всей территории страны.

«Принятие закона способствовало созданию новых возможностей, условий и перспектив для участия молодежи во всех сферах жизни общества.

Тогда нам удалось создать правовой фундамент для поддержки российской молодежи, а теперь необходимо продолжить комплексную работу по донастройке регионального законодательства.

«В нашей стране около 40 млн молодых людей. Для удовлетворения потребностей столь широкой аудитории и реализации ее потенциала необходима консолидация опыта и ресурсов всех органов федеральной, региональной и муниципальной власти», — прокомментировала Галина Карелова.

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