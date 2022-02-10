Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Гвианский космический центр#OneWeb#РКЦ Прогресс#Главкосмос10.02.2022 21:20

Российская ракета стартовала с европейского космодрома

В четверг, 10 февраля 2022 года, в 21:09:37 по московскому времени совместные расчеты российских и европейских специалистов выполнили пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и 34 космическими аппаратами OneWeb с Гвианского космического центра. Данный старт стал уже тринадцатым в рамках совместной программы OneWeb.

Через девять минут после старта головной блок в составе разгонного блока и космических аппаратов в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя. В течение 3,5 часа спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полета будут поочередно отделяться от российского «разгонника».

Госкорпорация «Роскосмос» отвечает за выполнение программы «„Союз“ в Гвианском космическом центре» с российской стороны и координирует работы с отечественными предприятиями ракетно-космической отрасли, задействованными в программе. Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации в данном проекте выступает компания «Главкосмос» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), обеспечивая взаимодействие с Arianespace.

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Ракета-носитель «Союз-СТ» разработана в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») на базе ракеты «Союз-2». Она предназначена для обеспечения запусков космических аппаратов с Гвианского космического центра. Данная ракета адаптирована к требованиям ГКЦ в части безопасности, системы телеизмерений и условий эксплуатации. Кроме того, она оснащена соответствующим международным требованиям головным обтекателем типа «СТ», что в сочетании с использованием разгонного блока семейства «Фрегат» обеспечит выведение на орбиту широкого спектра полезных нагрузок.

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