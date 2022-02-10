Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#OneWeb#Главкосмос#НПО Лавочкина11.02.2022 00:45

Роскосмос пополнил группировку OneWeb еще 34 спутниками

В четверг, 10 февраля 2022 года, в 21:09:37 по московскому времени со стартового комплекса Гвианского космического центра выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б». Спустя 3,5 часа разгонный блок «Фрегат-М» успешно вывел на околоземную орбиту очередную партию из 34 спутников OneWeb.

Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока прошло штатно. Все спутники OneWeb успешно выведены на заданные орбиты и взяты под управление. После завершения разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок «Фрегат», для которого это уже 106-й полёт, будет сведен с орбиты, и примерно на шестом часу полета его несгораемые элементы затопят в необитаемой части Индийского океана.

Запуск космических аппаратов выполнен в рамках контракта компании «Главкосмос» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace в тесной кооперации с другими дочерними организациями Роскосмоса (Ракетно-космический центр «Прогресс», Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина, Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры).

Для компании OneWeb этот запуск стал тринадцатым, выполненным с использованием российских ракет-носителей «Союз-2» и вторым, выполненным из Гвианского космического центра. Пять запусков выполнялись с космодрома Байконур, еще шесть — с новейшего российского космодрома Восточный.

В настоящее время на околоземной орбите находятся уже 428 спутников связи OneWeb. Следующие на протяжении 2022 года миссии OneWeb, в которых также будет использоваться российская ракета-носитель «Союз-2», позволят компании OneWeb приступить к предоставлению услуг по всему миру уже в этом году.

Космические аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке Земли. Доступ в Интернет через спутниковую систему OneWeb будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли. Терминалы OneWeb будут автономными, способными самостоятельно снабжать себя энергией и хорошо защищенными от влияния неблагоприятных факторов окружающей среды.

Каждый из терминалов сможет обеспечить высокоскоростной доступ к Интернету в зоне его покрытия через технологии Wi-Fi, LТЕ или 5G. Будет использоваться лицензируемый диапазон радиочастот или, где будет иметься такая возможность, открытый для общего пользования диапазон радиочастот стандартов Wi-Fi, LТЕ или 5G.

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