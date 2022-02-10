Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#диверсификация10.02.2022 14:08

Предприятия Роскосмоса в феврале произвели почти 200 т кислорода для помощи в борьбе с COVID-19

В период с 1 по 6 февраля 2022 года предприятия Госкорпорации «Роскосмос» произвели 197 тонн жидкого кислорода для медицинских учреждений с целью борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, из них 176 тонн уже поставлены заинтересованным организациям.

Всего с начала 2020 года с этой целью предприятиями отрасли отгружено 37 340 тонн жидкого кислорода.

Поставка для медицинских учреждений осуществляется Красноярским машиностроительным заводом (г. Красноярск), Научно-исследовательским институтом машиностроения (г. Нижняя Салда), Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (г. Москва), Конструкторским бюро химавтоматики (г. Воронеж) и Научно-испытательным центром ракетно-космической промышленности (г. Пересвет).

MIL OSI