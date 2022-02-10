Первый заместитель Министра спорта Азат Кадыров посетил с рабочим визитом Хабаровск

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 февраля, первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров посетил с рабочим визитом Хабаровск. Азат Кадыров побывал в Дальневосточной государственной академии физической культуры, где ознакомился с организацией учебного процесса.

Он осмотрел строительную площадку тренировочной базы вуза – Дальневосточного учебно-спортивного центра подготовки. Первый замминистра спорта оценил ход строительных работ спортивного объекта и перспективы их завершения. Центр возводится в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации». Его главной задачей является обеспечение текущего образовательного процесса вуза, тренировок и проведение соревнований различного уровня.

Азат Кадыров провёл встречу с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым, на которой обсуждались вопросы развития спортивной инфраструктуры региона. С начала исполнения задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» Хабаровскому краю выделено более 1,7 млрд рублей. На эти средства закуплено новое оборудование в спортшколы, установлены площадки ГТО в 12 районах, модернизировано несколько футбольных полей. На пришкольных стадионах возведены физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. Параллельно с обновлением инфраструктуры построены и введены в эксплуатацию шесть современных спортивных объектов в Хабаровске, Хабаровском, Вяземском, Нанайском районах и районе имени Лазо. В этом году на реализацию проекта «Спорт – норма жизни» регион получит почти 500 млн рублей.

«В Хабаровском крае выполняются основные показатели по популяризации физической культуры и спорта. Тем не менее, существует потребность в развитии инфраструктуры, обновлении имеющихся объектов и дополнительной мотивации населения к занятиям спортом. В этом направлении мы продолжим наше сотрудничество», – отметил Азат Кадыров.

Первый замминистра также провёл в Хабаровске рабочее совещание с участием спортивного актива края, на котором были рассмотрены вопросы реализации проекта «Спорт – норма жизни» и проектов государственно-частного партнёрства в Хабаровском крае.

Фото: пресс-служба губернатора и Правительства Хабаровского края

Пресс-служба Минспорта России

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